Demarchi e Gagliasso (Lega Salvini Piemonte): “Investimenti sulle montagne del Cuneese, un’opportunità in più per sostenere gli sport invernali dopo il Covid”

Arrivano dalla Regione Piemonte 2.630.000 euro per quattro interventi dedicati alle montagne del Cuneese.



“Risorse fondamentali per il territorio - sottolinea il consigliere cuneese della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi - , visto che ne gioveranno Garessio con 1,5 milioni per rinnovare gli impianti sciistici di ‘Garessio 2000’ e Bagnolo Piemonte, che potrà realizzare l’innevamento artificiale della stazione sciistica ‘RucaSki’, grazie ai 680mila euro stanziati. Vogliamo che la montagna cuneese possa rinascere mettendosi al passo con l’offerta sportiva delle località più frequentate. Per questo abbiamo potenziato alcuni progetti e ne abbiamo finanziati altri con risorse che dovevamo utilizzare entro l’anno”.



“Entracque – interviene il consigliere saviglianese del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso - beneficerà di 350mila euro per portare pratica dello ski-roll sulle nostre montagne, mentre altri 100mila euro serviranno per un intervento di potenziamento dell’impianto di innevamento di Pontechianale. Ricordiamoci che investire sulla montagna per lo sport invernale, che durante il Covid ha patito più di altri, significa credere in una vocazione non solo turistica, ma nell’opportunità per il futuro di avere una fucina di sportivi e, speriamo, di grandi campioni a livello nazionale e non”.