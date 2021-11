Dopo la sospensione arriva la sentenza: il TAR dice no all'abbattimento dei tigli di corso Colombo a Fossano

A maggio scorso la sospensiva. Adesso arriva la sentenza che annulla la delibera della Giunta Comunale di Fossano, n. 28 del 11 febbraio 2021, riguardante la decisione di abbattere i tigli di Corso Colombo.

Soddisfazione per Italia Nostra, supportata dall’Associazione Radicali Cuneo, dal Circolo Fossanese del Partito Democratico e da Radicali Italiani.

Si legge nella sentenza: Nel caso di specie la decisione di abbattere i 57 alberi, contenuta nel provvedimento impugnato, è stata ponderata dall’amministrazione sulla base di alcuni dati di esperienza alquanto risalenti, di una perizia tecnica e di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali il 01.02.2021.

In particolare dalla perizia del 2014 emerge la vicinanza degli alberi ai condomìni (si parla di colletti che distano 3m dalle facciate); l’impraticabilità della potatura (dannosa anche per la fisiologia degli alberi) necessaria per rimediare ai disagi citati; l’inadeguatezza della scelta a monte di collocare i tigli nel viale in questione; la ragionevole produzione degli avvallamenti e irregolarità sul piano del marciapiede.

In data 10.03.2021, quindi successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, l’amministrazione ha commissionato una verifica fitostatica degli alberi in questione con metodologia VTA (Visual Tree Assesment, -), con controlli visivi e strumentali. Da tale indagine emerge che la presenza delle radici sui marciapiedi dipende dalla ridotta dimensione dei cordoli e della superficie scoperta che non consentono lo scambio gassoso tra l’atmosfera e le radici che pertanto tendono a rimanere in superficie; lo stato delle chiome è complessivamente buono (nonostante i ripetuti interventi di drastica potatura).

Emerge uno stato di salute degli alberi che oscilla tra la pericolosità bassa (classe“B”) e la pericolosità moderata (classe “C”) che richiedono controlli periodici. In questa analisi fitostatica viene individuato un solo albero ritenuto da abbattere per l’elevato livello di pericolosità e compromissione.

Dalla perizia del 2014 emergeva, per fare fronte ai disagi lamentati circa lo stato della strada e la salubrità degli ambienti, la necessità di una sostituzione parziale di 27 tigli (piante “di prima grandezza”, individuate per essere realmente interferenti con le facciate degli edifici) con specie di “terza grandezza”, ritenute compatibili con lo spazio a disposizione. Orbene, pur nella consapevolezza che le due perizie prodotte sono diverse per approccio, metodologia, scopo e livello di approfondimento, in nessuna delle due è dato rinvenire dati scientificamente fondati ed oggettivi su cui fondare la decisionedi abbattere tutti i 57 esemplari di Tiglio.

Il provvedimento in esame, pertanto, risulta illegittimo per difetto di istruttoria e si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Per tali ragioni i motivi di ricorso in scrutinio sono fondati.