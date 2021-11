"I Wish": a Scrittorincittà i sogni dei giovani di Cuneo centro

“I WISH – A spasso tra i tempi: la storia di ieri e i sogni di domani” è un’iniziativa realizzata dal progetto La Boa in collaborazione con l’associazione MiCò APS. “I wish” in inglese significa vorrei, e lo scopo del progetto è racchiuso proprio in questa forma verbale: raccontare le luci e le ombre del quartiere Cuneo Centro, stimolare l’immaginazione ricollegando il presente e le sue sfide, ai ricordi degli abitanti del quartiere di ieri.



L’unione tra il passato e i sogni per il futuro, in un gioco di sovrapposizione tra i desideri di cambiamento per il quartiere e i volti degli anziani intervistati, ha trovato spazio nella realizzazione di sei tele che saranno esposte all’interno di “Scrittorincittà” dal 17 al 21 novembre 2021.



Gli spazi in cui avverrà l’esposizione saranno: il cinema Monviso, il teatro Toselli, la Sala San Giovanni, lo spazio Varco, il Palazzo Santa Croce e la sala polivalente CDT.



Nella realizzazione del progetto sono stati coinvolti dieci cittadini e cittadine di diversa provenienza tra i 14 e i 35 anni che abitano o frequentano Cuneo Centro. E’ stato chiesto loro di intercettare edifici inutilizzati, luoghi abbandonati o aspetti del quartiere che vorrebbero diversi, attraverso uno scatto fotografico ed esprimendo una proposta di cambiamento.



Le fotografie sono state poi consegnate agli ospiti della casa di riposo “Casa Famiglia” di Corso Dante per una raccolta di ricordi e di storia degli edifici dal punto di vista di chi li ha vissuti nel pieno delle loro attività. L’incontro ha permesso ai giovani di entrare in contatto con ricordi legati ad alcuni luoghi della città e per ragionare insieme sui cambiamenti che si vorrebbero immaginare per far rivivere il quartiere.



Lo scambio tra le due generazioni si è concluso con un laboratorio artistico guidato dall’artista cuneese Alex Occelli in collaborazione con alcuni giovani del quartiere. L’iniziativa si inserisce nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione.



Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. È un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).



Per maggiori informazioni o per dare il tuo contributo e il tuo punto di vista come cittadino, commerciante o associazione, contattaci al sito www.laboacuneo.it.