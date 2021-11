Le province dove si vive meglio: nella classifica di ItaliaOggi Cuneo esce dalla top 20

Pubblicata come ogni anno, da 23 edizioni a questa parte, l’attesa classifica sulle province dove si vive meglio stilata dal quotidiano economico finanziario ItaliaOggi e l’Università della Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

Diversi i parametri presi in esame, indicatori che intendono calcolare la qualità della vita all’interno delle 107 province italiane.

Balza all’occhio l’ottimo risultato di Parma che ha ottenuto i migliori parametri in questo 2021 passando in un anno dal 39° al primo posto con un punteggio pieno in tutti gli indicatori analizzati.

Alla città emiliana segue Trento (per il secondo anno consecutivo sul gradino di mezzo del podio con 987,36 punti). Terzo posto per Bolzano che con 976,36 punti recupera cinque posizioni (l’anno scorso era ottava).

Seguono nell’ordine: Bologna, Milano, Firenze, Trieste, Verona, Pordenone e Monza.

A chiudere la classifica Crotone, all’ultimo posto. Maglia nera anche per le province di Napoli, Foggia, Siracusa, Taranto e Vibo Valentia.

Risultati ‘peggiori’ rispetto a un anno fa per la nostra provincia. Con un punteggio di 809,31 perde nove posizioni passando dal 14° al 23° posto. La Granda perde anche una posizione se si considerano solamente le aree piemontesi. Superata infatti da Torino, ora al 19° posto, dopo un balzo di 45 posizioni rispetto al 2020 (dove era 64^) e da Vco ancorata alla top 20 nonostante la perdita di otto posizioni (era 12^ nel 2020).



La Granda resta comunque tra i territori piemontesi a registrare i migliori indicatori. Tutte dietro le altre province: Novara (36^ rispetto alla 42^ posizione del 2020), Biella (38^, 24^ un anno fa), Vercelli (57^, era 59^), Asti (63^ come lo scorso anno) e Alessandria (72^, era 76^ nella scorsa edizione).