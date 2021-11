Paesana sempre più cardioprotetta, nel ricordo di Francesco Ballario (FOTO)

Paesana, da ieri, può contare su una nuova postazione “Dae” pubblica.

Si tratta di un secondo punto in cui, racchiuso in una teca, è possibile trovare un defibrillatore semiautomatico, lo strumento in grado di erogare, quando necessario, una scarica elettrica in grado di far tornare a battere un cuore in arresto cardiaco.

La nuova postazione Dae si trova in piazza Piave, sotto il porticato di fronte alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita. È stata inaugurata e benedetta ieri, al termine della Santa Messa delle 10.30, da don Remigio Luciano.

Il defibrillatore a disposizione della comunità è acquistato con le offerte in memoria di Francesco Ballario, volontario della locale Croce rossa e donatore di sangue dell’Adas scomparso a 63 anni nell’aprile del 2020.

“Le due piazze del concentrico di Paesana – ha detto il sindaco Emanuele Vaudano – hanno una postazione Dae, in entrambi i casi intitolata a volontari della Croce rossa scomparsi prematuramente: Francesco Ballario e Daniele Depetris”.

Vaudano ha poi ricordato, nel giorno del pranzo sociale annuale, l’operato della locale Croce rossa, anche alla luce del grande sforzo richiesto agli operatori nei mesi più bui della pandemia.

Insieme al sindaco, il consigliere regionale Paolo Demarchi, che ha ringraziato la famiglia Ballario per la grande generosità, ricordando l’importanza anche dei corsi per l’abilitazione al defibrillatore rivolti alla popolazione. Il vicepresidente della Provincia di Cuneo Flavio Manavella, che ha sottolineato come “mai in questo momento le Istituzioni debbano essere riconoscenti con il Volontariato”: “Quando in tempi di lockdown eravamo tutti chiusi in casa, e avevamo paura ad uscire, potevamo contare su di voi, sui Volontari che, con in dosso tute protettive, si esponevano per portare soccorso a chi ne aveva bisogno”.

Tra le autorità, anche Fabrizio Re, sindaco di Crissolo, Elia Giordanino e Aldo Perotto, vicesindaci rispettivamente di Rifreddo e Revello e Marco Margaria, vicesindaco di Paesana e presidente del Bacino imbrifero montano del Po.

In rappresentanza del mondo della Croce rossa c’erano Livio Chiotti, presidente del Comitato CRI “Provincia Granda”, Livio Ferrara, presidente del Comitato CRI di Racconigi (che è composto anche dalle sedi di Paesana e Barge), insieme a tutto il Consiglio direttivo, nel quale siedono anche Silvana Beitone e Martina Rossa, referenti della CRI paesanese.

Ferrara ha annunciato l’imminente avvio di nuovi corsi di abilitazione all’uso del defibrillatore, dedicati proprio alla popolazione, ringraziando le autorità e tutte le realtà di volontariato intervenute a Paesana. Alla cerimonia erano infatti presenti le rappresentanze della Croce rossa di Racconigi e Barge, dei gruppi Alpini di Paesana e Ostana, e dei donatori di sangue dell’Adas.

“‘Nessuno muore sulla Terra finché vive nel ricordo di chi resta’. – è il ricordo che è stato letto – Qui, oggi, ne abbiamo la dimostrazione tangibile. La dimostrazione di come Francesco Ballario, Franco, abbia saputo lasciare nella sua vita un’impronta, un segno indelebile, che nessuno di noi potrà mai dimenticare.

Un’impronta che fonda le sue solide basi su grandi valori. Etici, e morali.

Forse mi ripeto. Ma penso che il ricordo che tutti noi possiamo serbare di Francesco Ballario affonda le sue radici da molto lontano. Dagli anni della giovinezza. Dall’amore per Marinella, la donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Quell’amore che all’epoca lo portò a Paesana.

E proprio qui, nel nostro paese, tutti abbiamo avuto modo di conoscere ‘Frank’ per i suoi valori, per quelle realtà luminose che hanno illuminato e guidato il suo cammino.

La grande dedizione al lavoro. L’amore indescrivibile per la famiglia, per le figlie Manuela ed Erica, e poi negli anni per le nipoti, per le quali gli occhi diventavano lucidi al solo parlarne.

Ma Francesco Ballario, qui, ha saputo farsi benvolere da tutti anche per il suo grande altruismo.

Attivissimo e storico donatore di sangue, per 25 anni è stato anche volontario della Croce rossa di Paesana.

Proprio la Croce rossa, per lui, era una sorta di seconda casa. Non passava giorno che, nei locali della postazione, Francesco non passasse a far visita agli operatori di turno. Non c’era sera che, dopo l’immancabile caffè al ‘Giardino’, non si recasse tra noi per un saluto.

Per lui, la domenica, giorno di riposo dalle fatiche settimanali, si trasformava in un impegno fisso, pronto a salire in ambulanza e a partire alla volta di chi ne avesse bisogno. Proprio come era pronto a rispondere ‘presente’ all’appello di ogni donazione di sangue: il suo cammino all’interno dell’Adas lo ha portato per ben quaranta volte a porgere il braccio in favore dei bisognosi.

Francesco ha trascorso centinaia di ore, forse migliaia in questi 25 anni, con indosso la divisa della Croce rossa. In centinaia di queste, ci siamo trovati uno al fianco dell’altro, nella gestione delle tante missioni di soccorso in questa valle, e non solo.

La sua forte abnegazione lo portava già solo ad intuire quando ci potesse essere bisogno di lui, anche in settimana, anche all’improvviso, anche al di fuori del suo turno “fisso”. Bastava una chiamata, ma anche solo uno sguardo, un colpo d’occhio, per sentirsi rispondere: ‘’S veduma ‘n sede, ti taca a ‘nde, mi arivu’.

Francesco è stata una presenza sulla quale si è sempre potuto contare. È stato sinonimo di passione, ma anche di forte senso del dovere verso la popolazione e la comunità tutta.

E, da oggi, potremo continuare a contare sulla sua presenza. Sempre.

Qui, alle mie spalle, questo defibrillatore in sua memoria continuerà a percorrere quel solco che Francesco, per tutta la sua vita, ha già aperto. Il solco della generosità e della disponibilità.

Perché se è vero che “Nessuno muore sulla Terra finché vive nel ricordo di chi resta”, da oggi la nostra Comunità tutta ha l’ennesima riprova di poter contare sulla Tua presenza, generosa e indistinta, verso tutti.

E noi, passando qui di fronte, sapremo sempre di poter far affidamento su di Te”.

Poi, nei locali della sala incontri di via Roma, il pranzo sociale della Croce rossa di Paesana. “Ci troviamo – le parole del sindaco Vaudano – nella stessa sala per mesi adibita a centro vaccinale, e dove per mesi avete svolto un servizio fondamentale. Senza il vostro aiuto la campagna vaccinale a Paesana non sarebbe stata possibile”.

Durante il momento conviviale, la premiazione dei volontari che hanno raggiunto i 5, 10, 15 e 25 anni di servizio. 5 anni: Ferruccio Porrati, Martina Rossa, Emanuele Vaudano. 10 anni: Antonio Caferro, Andrea Fornero. 15 anni: Nicolò Bertola, Andrea Caferro, Dolores Olivero, Aldo Perasso. 25 anni: Silvano Nuvoloni.