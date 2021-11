Addio a Giovanni Mellano, partigiano ed ex dipendente della Provincia di Cuneo

Oggi pomeriggio Cuneo ha dato l'ultimo saluto a Giovanni Mellano, storico dipendente della Provincia di Cuneo e partigiano. Originario di Salmour, si è spento all'età di 97 anni.

Nella Seconda Guerra Mondiale fu una delle staffette del comandante Aldo Quaranta, in valle Gesso.

"Il presidente della Provincia Federico Borgna, insieme a tutto il Consiglio provinciale, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia" - spiegano in una nota stampa della Provincia - "Entrato a lavorare in Provincia, prima come cantoniere, per un periodo prestò servizio come usciere e bidello all'Istituto Bonelli di Cuneo, per tornare poi in Provincia come alfiere e portare il gonfalone agli eventi ufficiali".

Lascia le figlie Ida (ex dipendente alla Provincia) e Adriana (già dipendente del Comune di Cuneo).