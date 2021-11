E’ mancato don Giovanni Gisolo, canonico della cattedrale di Saluzzo e archivista diocesano

Don Giovanni Gisolo è deceduto ieri sera domenica 14 novembre, nella Casa del Clero di via Consolata. Lo annunciano la Diocesi di Saluzzo, il vescovo Cristiano Bodo, il vescovo emerito Giuseppe Guerrini, la nipote con i famigliari e tutto il presbiterio.

Classe 1927, aveva compiuto in aprile 94 anni. Monsignor Bodo gli aveva conferito il titolo onorifico di Canonico Arcidiacono della Cattedrale di Saluzzo ed era Archivista diocesano. Sacerdote, scrittore, uomo di profonda fede e cultura.

Ordinato sacerdote nel 1952 nella parrocchia di Barge era poi passato in una frazione di Villanova Solaro e in seguito per 10 anni collaborò al progetto dell’associazione di apostolato "Pro Civitate Christiana" fondata da Giovanni Rossi di Assisi, impegnato nella predicazione in tutta Italia.

Nel ’72 il ritorno in Diocesi come parroco di San Martino di Barge. Nel '94 a Saluzzo fu nominato canonico della Diocesi. Un servizio a cui è rimasto fedele fino ad oggi - ricorda don Oreste - sempre generoso e con grande spirito di collaborazione con i vari sacerdoti.

Era un uomo di cultura, autore di vari libri, in particolare sulle visite pastorali dei vescovi nel corso dei secoli. Stava lavorando all' approfondimento della figura del Beato Ancina.

Il funerale si svolgerà domani, martedì 16 novembre, alle 15 nella cattedrale di Saluzzo.