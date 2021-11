Frana a Dronero, circolazione interrotta in via Roccabruna

A Dronero questa mattina, lunedì 15 novembre, si è verificata una frana. L'accaduto in via Roccabruna e a crollare è stata una parte del muro di pietra che si trova a bordo strada.



Massi di grandi dimensioni hanno invaso la via, rendendo impossibile la circolazione. Tempestivo l'intervento della Polizia Locale e dell'area tecnica comunale per la messa in sicurezza della zona. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno.



I mezzi d'opera sono al lavoro. Via Roccabruna rimarrà chiusa al traffico nella giornata odierna, fino al ripristino della zona.