In fiamme un capanno a Busca: al lavoro i Vigili del fuoco

Si è reso necessario l’intervento di quattro mezzi dei Vigili del fuoco, ieri sera, a Busca, per domare l’incendio di un capanno.

L’allarme è scattato intorno alle 22, nella zona compresa tra le località Bosco di Busca e Castelletto di Busca.

In fiamme un capanno, utilizzato sia come deposito per attrezzi che come legnaia.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco di Busca e due mezzi partiti dal comando di Corso De Gasperi di Cuneo. L’intervento dei pompieri ha scongiurato che il rogo si propagasse anche alla vicina abitazione, e ad un pollaio.

L’intervento dei Vigili del fuoco è durato all’incirca tre ore. Non si registrano feriti.