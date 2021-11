Scontro tra due auto in via Matteotti a Caraglio

Incidente a Caraglio questa mattina, lunedì 15 novembre. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 9.30, in via Giacomo Matteotti all'altezza dell'incrocio con via Vecchia di Busca.

Ad essere coinvolte sono state due autovetture, un'utilitaria ed una station wagon. Prontamente è intervenuta l'ambulanza per i soccorsi: i conducenti delle due auto, un 21enne ed una 37enne, sono fortunatamente rimasti illesi.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Caraglio, per i dovuti rilievi ed accertamenti.