Cosa fare quando non si ha successo in campo sentimentale? Sono numerose le persone che si fanno questa domanda. La cosa non deve sorprendere, dato che si parla di un ambito fondamentale per la serenità. Nel momento in cui le cose non vanno per il verso giusto, è normalissimo chiedersi come risolvere la situazione. Se sei qui e vuoi sapere qualcosa di più in merito, nelle prossime righe di questo articolo puoi trovare diversi consigli.

Prenditi più cura di te

Può sembrare un consiglio banale. Prendersi più cura di sé per apparire più attraenti agli occhi degli altri: ecco la prima immagine che fa la sua comparsa nella mente quando, mentre la situazione a livello sentimentale non sta virando per il verso giusto, si chiedono consigli per darle una svolta. Bene, le cose sono molto diverse. Anche se la società delle performance esasperate in cui viviamo ci porta a pensare che, ogni volta che facciamo esercizio fisico, dobbiamo raggiungere chissà quali livelli di magrezza e di tono muscolare, solo il fatto di dedicarsi al workout permette di apprezzare, a prescindere dai risultati, un miglioramento dell’umore.

Fare attività fisica, infatti, aumenta la sintesi delle endorfine, restituendo una sensazione di benessere che può aiutare tantissimo nelle relazioni con gli altri. Nel momento in cui si sta bene con se stessi, infatti, è più facile vivere dei rapporti all’insegna della serenità.

Frequenta un corso di seduzione

Oggi come oggi, grazie a soluzioni come i corsi di seduzione di Enrico Mele, uno dei trainer più apprezzati e celebri a livello nazionale e non solo, è possibile dare una svolta alla qualità delle proprie relazioni. Queste esperienze formative, che comprendono sia la teoria sia la pratica, si focalizzano su diversi aspetti. Da un lato, si parla delle convinzioni limitanti sulla propria persona. Dall’altro, invece, si lavora sulle false credenze in merito a chi si vuole conquistare. Tra le più diffuse, rientra la convinzione che la donna sia una sorta di angelo privo di desideri, un essere etereo pronto a farsi conquistare e salvare. Inoltre, ci si focalizza molto su come gestire le relazioni attraverso le app di messaggistica istantanea, sempre più utilizzate di questi tempi anche per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Dedicati a un nuovo hobby

Se non navighi in acque propriamente piacevoli dal punto di vista sentimentale, una buona idea può essere quella di dedicarsi a un nuovo hobby. Se, per esempio, hai sempre avuto interesse per le arti marziali ma non hai mai provato un corso, puoi iniziarne uno. L’adrenalina della novità può rappresentare un trampolino di lancio per la voglia di mettersi in gioco in tutto e per tutto e favorire anche lo scioglimento di quei blocchi che impediscono alla vita amorosa di avere successo.

Interrogati sul rapporto con i tuoi genitori

Molto spesso, le persone sperimentano l’insuccesso in ambito sentimentale perché, seppur inconsciamente, hanno paura di replicare atteggiamenti di altri. Questo è il caso di chi, per esempio, ha paura di mettersi in gioco in amore perché teme di rivivere il rapporto negativo tra i propri genitori. Alla luce di ciò, è sempre bene interrogarsi su come ci si approccia alle persone più vicine e al loro modo di vivere il sentimento dell’amore.

Se ci si accorge di vivere una situazione come quella descritta nelle righe precedenti, non bisogna avere paura di chiedere aiuto. In questi frangenti, la scelta migliore da fare è quella di rivolgersi a uno psicoterapeuta. L’optimum prevede il fatto di optare per un professionista a orientamento sistemico familiare. Le sedute di psicoterapia, in questo frangente, hanno lo scopo di aiutare il paziente a comprendere meglio l’equilibrio della famiglia in cui è cresciuto e, soprattutto, a evitare di identificarsi con errori e inquietudini che non gli appartengono.