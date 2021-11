Mercati finanziari: ecco le strategie da seguire per investire in borsa oggi secondo gli esperti

Anche se i mercati finanziari sembrano aver trovato nuovo vigore dopo la recente conferenza di Jerome Powell, è opportuno sottolineare che alcune incognite, che minavano la serenità degli investitori, sono state solo congelate e spostate in avanti del tempo; quello che dagli anglosassoni viene più comunemente definito "kick the can" (dare un calcio alla lattina). Nonostante, infatti, sia l'inizio del tapering negli Stati Uniti sia l'imminente conclusione del PEPP in Europa diano l'impressione di essere già scontati nei prezzi delle borse interazionali, non si può non tener conto del fatto che il problema dell'inflazione è ancora concreto. È chiaro che, se fra qualche mese il fenomeno continuerà ad assumere gli attuali contorni, non si potrà più parlare di evento transitorio e, di conseguenza, le Banche Centrali potrebbero essere costrette a intervenire direttamente sui tassi, con tutto ciò che questa possibilità comporterà per i mercati finanziari.

Il modo migliore, per affrontare eventuali improvvisi cambiamenti di rotta sulle borse, è attuare una strategia di investimento che possa produrre risultati apprezzabili indipendentemente dalla direzione del trend. Per approfondire un approccio di questo tipo, naturalmente, è opportuno consultare una guida elaborata da professionisti della finanza, che illustri i vari step che scandiscono un percorso di formazione. Fra le varie risorse analizzate in rete, merita una citazione particolare il tutorial di videoborsa.net, che propone un approfondimento ben dettagliato su quello che devi sapere prima di investire in borsa, per costruire un modus operandi resiliente nel tempo.

Le soluzioni operative per speculare in borsa

Attuare una strategia di trading, in cui il fattore timing sia preponderante, implica l'utilizzo di una strumentazione specifica: i tool di investimento, messi a disposizione dai broker online, rappresentano attualmente il miglior compromesso tra standard tecnologico e contenimento delle spese inerenti l'attività di negoziazione. Difatti la maggior parte delle società over the counter non prevede caricamenti per l'apertura ed il mantenimento di un conto trading, senza considerare che anche il rilascio della piattaforma è totalmente gratuito. Inoltre le commissioni di negoziazione sono sostituite da uno spread applicato sul miglior prezzo in acquisto e in vendita dello strumento finanziario trattato; considerando che solitamente il differenziale in pip, richiesto dall'intermediario, è molto contenuto, tale approccio operativo si rivela estremamente funzionale per la speculazione di breve termine.

La compravendita dei Contratti per Differenza e la negoziazione sul foreignexchange market garantiscono una varietà di opzioni di investimento senza eguali: fra i sottostanti replicabili sinteticamente, infatti, si hanno a disposizione indici, azioni, materie prime, criptovalute ed etf. Tuttavia il vero punto di forza dei servizi erogati dai broker online è rappresentato dal TOL: l'infrastruttura tecnologica che permette di analizzare i graficidei prezzi dei vari asset finanziari, che consente la gestione degli ordini con estrema facilità e, soprattutto, che mette a disposizione degli utenti la leva finanziaria e lo short selling, i meccanismi più importanti per affrontare tutti i trend di mercato su specifici time frames.

Dal social trading al copy trading: come costruire una strategia passiva

Infine i risparmiatori che, nonostante abbiano intrapreso un processo formativo, non siano in grado di strutturare un personale piano di investimento, possono comunque contare sul supporto di particolari funzionalità che gli intermediari finanziari offrono gratuitamente ai propri clienti. Tante realtà, ad esempio, nella piattaforma proprietaria di trading integrano il social trading: un network per investimenti molto utile per elaborare strategie passive.

Gli iscritti, infatti, possono visualizzare l'operatività condivisa da altri utenti e valutarla attraverso un rating, attribuito dalla società, che fa emergere la resilienza del trader, sia in termini di performance realizzate sia in termini di rischio assunto per ottenerle. Dopo la fase valutativa, l'investitore può decidere di replicare le varie operazioni sul proprio account personale anche in automatico -funzione copy trading-.