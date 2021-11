A Mango si inaugurano la Pinacoteca delle Langhe e il centro polifunzionale

Sabato 20 novembre alle ore 15 si terrà a Mango l'inaugurazione della "Pinacoteca delle Langhe" che è stata definita nei locali dell’ex asilo in piazza Vittorio Veneto 9.

Si tratta di un importante progetto dell’associazione culturale Manganum OdV, allestito con il patrocinio del Comune di Mango; la pinacoteca ospiterà l’esposizione di una quarantina di opere di artisti tra i più quotati del panorama piemontese, diventando così interessante riferimento per gli amanti dell’arte, per i visitatori e per il pubblico in genere.

Insieme a questo momento, è prevista anche l’inaugurazione, da parte delle autorità comunali, del centro polifunzionale che raggruppa la biblioteca civica, il centro prelievo donazioni del sangue dell’AVIS, la sede del gruppo sportivo Mangobike e dell’associazione culturale Manganum OdV, oltre all’ambulatorio medico e al punto info.

Un luogo che raccoglie quindi davvero tanti e importanti servizi rivolti alla comunità e ai turisti.

Le inaugurazioni avverranno nel rispetto delle norme anti Covid, con ingresso contingentato e limitato nella capienza, con obbligo di Green Pass e mascherina per i partecipanti.