Bra è pronta per Cine Food, il cinema che nutre il territorio

Proseguono le attività del progetto Communities for Innovation, Networks and Environment (CINE), finanziato dall’Unione Europea, con il contributo della Fondazione CRC e coordinato da Slow Food. Un progetto europeo che vuole sostenere il valore dell’esperienza cinematografica nelle comunità locali. Valorizzare il cinema, puntando sulla loro capacità di essere luoghi di aggregazione culturale e sociale, dove discutere di valori e di temi comuni, a livello sia locale sia globale, che ruotano attorno alla tutela dell’ambiente, del patrimonio gastronomico e di chi lavora nella filiera alimentare.

Il cinema Vittoria Multisala è partner del progetto CINE per la città di Bra, progetto che unisce l’amore per il cibo a quello per la settima arte. Un’occasione unica per arricchire l’esperienza cinematografica attraverso esperienze sensoriali legate al cibo e dibattiti con esperti, competenti nei vari settori, con cui approfondire le tematiche affrontate nei film, con l’obiettivo di diffondere l’interesse verso le conseguenze ambientali legate al nostro attuale sistema alimentare e promuovere connessioni con gruppi locali di attori coinvolti a vario titolo nel sistema cibo sostenibile.

Dopo la proiezione del film “Juice of Life” si parlerà di come la riscoperta delle tradizioni può portare ad una innovazione sostenibile, operabile attraverso uno sforzo comune. La biodinamica sarà invece il tema della serata dedicata al film “Resistenza naturale”, che permetterà di comprendere come fare la differenza in un sistema che non ci accompagna verso la logica dell’ecologia.