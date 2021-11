Continuano gli appuntamenti del Festival "Uto Ughi per i giovani da la santità sconosciuta"

Uto Ughi, tra i maggiori violinisti del nostro tempo, è protagonista del Festival nazionale UTO UGHI PER I GIOVANI DA LA SANTITA' SCONOSCIUTA che ha preso il via ad Alba ieri 14 novembre.

In un momento in cui le nuove generazioni hanno subito un grave impoverimento formativo e culturale a causa della pandemia, il Maestro Uto Ughi, d’intesa con l’Associazione culturale Arturo Toscanini e con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, ha elaborato un programma ricco di interpreti affermati, talenti virtuosi e momenti musicali eccellenti per far vivere al pubblico l’emozione della grande musica.

Tra i nomi coinvolti, oltre a quello di Uto Ughi, la pianista Elena Matteucci, Paola Gassman e Ugo Pagliai, il pianista Stefano Nanni e Danilo Rossi Prima Viola dell’Orchestra della Scala di Milano, il pianista Giuseppe Carpano e il trombonista Francesco Verzillo, il giovane violinista Indro Borreani, il pianista Andrea Tamburelli per il Progetto a sostegno dei giovani talenti italiani, la Uto Ughi and Friends - Orchestra, gli strumentisti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, il quartetto di ottoni Canaveis an Brass, I Solisti della Scala di Milano.

Per i concerti di Alba: FONDAZIONE FERRERO, CITTA’ DI ALBA, FONDAZIONE CRC, FONDAZIONE CRT, BANCA D’ALBA, EGEA, FIRAD, EUROTEC

Per i concerti di Cherasco: CITTA’ DI CHERASCO, FONDAZIONE CRC, FONDAZIONE CRT, BANCA DI CHERASCO.

TRA I PROSSIMI APPUNTAMENTI, DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 • ORE 21.00 Teatro Sociale “G. Busca” di Alba Paola Gassman e Ugo Pagliai “Sogna mia cara anima” - Recital teatral-musicale musiche a cura di Davide Cavuti

Il Recital teatral-musicale “Sogna mia cara anima”, prodotto da MuTeArt, è interpretato da due dei più importanti attori del panorama teatrale italiano, Ugo Pagliai e Paola Gassman con le musiche originali firmate dal compositore Davide Cavuti, che ne cura l'ideazione insieme agli interpreti. Due straordinari attori del teatro italiano quali Paola Gassman (figliadel grande Vittorio) e Ugo Pagliai (compagno sul palcoscenico e nella vita di Paola Gassman), che porteranno in scena uno spettacolo omaggio alla Poesia e ai grandi autori senza tempo. “Sogna mia cara anima” è un recital teatral-musicale che celebra la grande poesia - hanno dichiarato Ugo Pagliai e Paola Gassman. Nel corso della serata omaggeremo la poesia attraverso le parole dei grandi poeti senza tempo con il commento musicale eseguito in scena dal maestro Davide Cavuti" .

Durante la serata, ai momenti di recitazione di brani di autori quali Shakespeare (da “Romeo e Giulietta”), Dante, Gabriele D'Annunzio, Leopardi, Jacopone da Todi si alterneranno le musiche a cura del maestro Davide Cavuti eseguite con la partecipazione del chitarrista Franco Finucci.

Un mix equilibrato di parole e musiche per una serata di grande contenuto e di emozioni. Il sodalizio artistico tra gli attori Paola Gassman, Ugo Pagliai e Davide Cavuti è testimoniato dai numerosi recital messi in scena nel corso degli anni in teatri e festival italiani, come ad esempio “Lo scrigno della pace”, “Il cenacolo michettiano”, “La poesia sulle ali della musica”, “Amore cosmico”, “Tango y amor”, “L'amor che move”. Cavuti ha coinvolto i due attori anche nei suoi lavori cinematografici come regista: entrambi gli attori hanno partecipato al documentario “Preghiera” dedicato al sisma dell'Aquila (2009) e del Centro Italia (2016); Nel 2019, Ugo Pagliai è stato tra gli interpreti del film “Lectura Ovidii” mentre Paola Gassman ha partecipato al film “Un marziano di nome Ennio” Egea - (2021) dedicato a Ennio Flaiano, entrambi con la regia di Cavuti.

