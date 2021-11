Continuano le ricerche del daino fuggito da Revello, in località Tetti Pertusio

Il Rifugio Pinco Pallino di Cussanio sta continuando a cercare Boobs, il daino smarrito.

La sparizione risale al 24 ottobre, in Valle Po (loc. Tetti Pertusio) a seguito di uno sparo fatto esplodere dai cacciatori vicino al suo recinto. L’animale è stato poi avvistato in zona e le ricerche continuano: il personale del Rifugio sta seminando tracce per facilitare il suo ritorno, tuttavia a causa della pioggia si teme non resti nulla e il daino non riesca a trovare la strada per tornare.

Si tratta di un animale domestico, allevato a mano, probabilmente spaventato, maschio, 4 anni e mezzo. Attualmente ha i palchi spellicciati e lunghi circa un metro, il manto conserva i pomelli bianchi. Non abituato alla completa libertà essendo cresciuto in un contesto protetto, è poco esperto in grandi spazi, corsi d’acqua e rivi, tuttavia essendo scresciuto con altri animali e persone potrebbe anche avvicinarsi a case, cani, mucche e cavalli. Ha vissuto per due anni in grandi spazi recintati in un bosco a Tetti Pertusio, da dove è appunto fuggito.

A chi dovesse vederlo chiediamo di avvertirci immediatamente ma di non tentare la cattura: gli animali selvatici possono morire da stress da cattura (sindrome D.A.C.). Chiediamo ai cacciatori di non sparare, offriamo in cambio ricompensa!

Per avvistamenti e ulteriori info telefonare a:

Mok 333 899 07 17 - Laura 338 846 3267 - Dany 339 657 8463

Rifugio Pinco Pallino E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club