Il massimo dei voti per Francesca Blangetti, che lo scorso 9 novembre ha conseguito la Laurea magistrale in Psicologia all'Università di Torino, con la valutazione di 110 e Lode.

Grande soddisfazione per la famiglia e in particolar modo per il padre Livio Blangetti, capo reparto in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo.