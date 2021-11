Hockey femminile: prima vittoria in trasferta per la Lorenzoni BPER Bra

Seppure con un risultato di misura la squadra di Bra batte a Roma la temuta Butterfly e si attesta in prima posizione nella classifica di serie A alla pausa invernale.

Le ragazze di Pino Calonico dividono la posizione di testa con le torinesi dell' Universitario che a Roma hanno largheggiato contro il San Saba di Roma.

Buon risultato, dunque, per l'hockey piemontese, che tuttavia non assegna ancora il titolo di campione d'inverno (un paio di recuperi ancora da effettuare).

Discretamente soddisfatto coach Gualtiero Berrino che in questa prima parte di campionato ha dovuto di fatto amalgamare una variata Lorenzoni priva del suo bomber storico Zhanna Savenko. I nuovi innesti, "l'ex Leona" Bianca Donati, Valentina Giorgi, di scuola argentina, man mano si sono amalgamati. e sono maturate le ragazze di casa quali Lisa Di Blasi, Alessia Di Dio e Ilaria Mileto e soprattutto migliorate ancora le confermate Sofia Buyo e Lu Suaya chiamata" pulpo" per la sua grande copertura di braccia e del terreno di gioco.

La gara sul terreno dell'Acquacetosa ha visto le nero-turchesi aggredire da subito le romane creando più di una occasione, ma solo nella seconda frazione Valentina Giorgi mette in rete a seguito di un tiro di corner corto della Huertas. Alla ripresa dominano le atlete di Gianluca Cirilli e tocca ad Alina Fadieieva opporsi ai tiri romani a salvare la porta specie nei momenti in cui si era in sottonumero. Ancora un ultimo quarto di tensione con qualche occasione in più per la Lorenzoni, ma il fischio finale chiude sul risultato immutato assegnando i primi tre punti realizzati in trasferta.