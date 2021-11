Vbc Synergy Mondovì-Reggio Emilia 3-2, Filippo Camperi: "io determinante?...ho solo dato il mio contributo" (VIDEO)

Ieri pomeriggio il Vbc Synergy Mondovì ha ottenuto la prima vittoria in campionato. Al PalaManera i Galletti di coach Denora hanno superato al tie-break la Conad Reggio Emilia. Un successo importante per i Biancoblù, che oltre alla solita proficua performance di Arinze Kelvin (29 punti), hanno avuto nei giovani Filippo Camperi (10) e Nicola Cianciotta (10) i veri protagonisti di un match ricco di emozioni. Per Camperi una prova direttamente proporzionale alla sua grinta e alla sua grande umiltà, dimostrata anche ai nostri microfoni. Eccolo al termine del match: