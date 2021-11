Volley A2/M: Matteo Lusetti si gode la prima vittoria del Vbc Synergy Mondovì: "I tifosi ci hanno dato una marcia in più" (VIDEO)

Il Vbc Synergy Mondovì ieri pomeriggio ha stappato una bottiglia di champagne lasciata in ghiaccio per ben sei giornate! Dopo cinque sconfitte consecutive, infatti, i Galletti hanno conquistato la loro prima vittoria in campionato, superando in casa una squadra ben quotata come la Conad Reggio Emilia. Un successo ottenuto al tie-break, al termine di un match appassionante e ricco di emozioni.

Un pò a sorpresa ieri coach Denora ha affidato la cabina di regia del Vbc al diciannovenne Matteo Lusetti e lui non ha tradito le aspettative del tecnico pugliese, sfoderando una prestazione di buon livello. Ecco il commento del giovane palleggiatore del Vbc, raccolto al termine del match contro il Reggio Emilia: