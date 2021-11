Volley femminile B2: VBC Officine Savigliano, vittoria a Cumiana e secondo posto in classifica

Se la sta cavando bene la VBC Officine Savigliano in questo avvio di serie B2. La matricola saviglianese, dopo le prime 5 giornate di campionato, si trova al secondo posto in classifica (appaiata alla capolista Serteco Genova), con 12 punti frutto di 4 vittorie ed una sconfitta (a Chieri).

Nella trasferta di Cumiana, contro il fanalino di coda Bzz Piossasco, le delfine non sfoderano forse la miglior prestazione ma comandano sempre il punteggio dall'inizio alla fine del match.

Al primo set (23) sottotono e con poca precisione seguono due parziali decisamente migliori (17 e 13).

Coach Porello sceglie Galletto Lucia in regia, Rinaldi opposto, Soriani e Gallina al centro, Olocco e Brunfranco schiacciatori, Tomatis libero. Inserite nel corso della gara Bosio, Castellano e Grossi.Soriani è nuovamente top scorer con 10 punti, frutto di un ottimo 90% in attacco.

Coach Porello: "Siamo riusciti, in queste prime partite, a mettere da parte un po' di punti preziosi e che ci permetteranno spero di proseguire con serenità il nostro campionato da neopromossi. Al momento ci manca ancora la continuità di prestazione ma la squadra può migliorarsi notevolmente".

Le delfine ora osserveranno il loro turno di riposo. Torneranno in campo per la 7a giornata in programma sabato 27 novembre a Torino contro Ascot Labormet2 ToPlay, attuale terza forza del campionato.

MV Impianti BZZ Piossasco TO - VBC Officine Savigliano 0-3 (23-25, 17-25, 13-25)

VBC Officine Savigliano: Galletto L. (3), Rocca, Rinaldi (7), Soffientino, Baudino, Olocco (6), Brunfranco (9), Bosio, Castellano (2), Galletto M., Soriani (10), Gallina (6), Grossi (2), Tomatis, Allemano. Allenatori: Marco Porello, Davide Panero.

Bzz Piossasco: Casalis (5), Fornero, Bonelli (5), Rizzo, Barra, Giavarini, Cardone (5), Zampis (1), Onofrei, Panait, Guatteo, Ceresa, Nardoianni (13), Vaulato. Allenatori: Bruno Castellucci, Luca Gallo.

Arbitri: Filaj Florian, Trinchero Matteo.

Durata set: 22', 22', 17'

Savigliano: 3 a, 13 bs, 5 mv, 25 et

Piossasco: 8 a, 13 bs, 3 mv, 36 et