Progetto Diwo: oggi a Ceva e domani a Mondovì, il Cfpcemon ospita i partner che arrivano da Portogallo, Spagna, Grecia e Turchia

DIWO nasce dalla volontà di portare in tutta l’Europa un progetto educativo spagnolo di successo (LOVA) che permette ai ragazzi di lavorare sulle proprie emozioni, sul potenziamento delle relazioni e sulla capacità di lavorare in gruppo, utilizzando strumenti e azioni che derivano dal mondo del teatro ed in particolare del teatro d’opera.



Gli studenti delle classi prima di Ceva hanno già iniziato il percorso per mettere insieme il loro spettacolo: un modo per innovare la didattica, socializzare con i compagni e trasformarsi a poco a poco in una compagnia d’opera.



Il Cfpcemon non è nuovo ad attività che ruotano attorno al teatro e l'adesione a questo impegnativo progetto conferma la volontà di affiancare la formazione legata alla professione ad un aspetto di crescita personale dei singoli studenti.



"I meeting di questo livello di solito si svolgono in grandi città dove i trasporti e i servizi sono decisamente potenziati. Abbiamo lavorato a lungo per adattarlo alle peculiarità del nostro territorio e siamo particolarmente orgogliosi essere riusciti a portarlo a Ceva e Mondovì": sono le parole del direttore Mario Barello.



Questa mattina gli insegnanti si sono cimentati in un laboratorio con gli studenti di Meccanica in cui hanno formato una chiave di violino e un workshop nel laboratorio estetico. Qui in cui le ragazze hanno illustrato la realizzazione di un trucco scenico ma c’è stato lo spazio anche per un massaggio o una manicure.