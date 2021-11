Borgo San Dalmazzo, porte aperte al recinto dimostrativo di allevamento chiocciole Helix pomatia alpina

L’Associazione HE.LIAS (Associazione degli elicicoltori delle valli borgarine e piemontesi) organizza per la giornata di sabato 20 novembre, con orario 15 – 18, la visita guidata ad un recinto dimostrativo per l’allevamento delle chiocciole Helix pomatia alpina.

Il recinto, ubicato a Borgo San Dalmazzo presso la sede dell’Associazione HE.LIAS in Via Monsignor Riberi n. 12, è una fedele riproduzione dei recinti usati fino ai giorni nostri dagli elicicoltori locali per l’allevamento delle chiocciole raccolte in natura, e la loro successiva fase di ingrasso fino alla opercolatura che avviene con il sopraggiungere dei primi freddi di novembre. Durante la visita gli esperti dell’Associazione illustreranno come si svolge il ciclo biologico annuale della chiocciola della specie Helix pomatia alpina.

Il recinto è posto in un’area aperta. L’ingresso è libero a tutti e avverrà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, con distanziamento fra le persone ed uso della mascherina.