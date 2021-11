A Mondovì due fiocchi bianchi sul municipio per la prevenzione del cancro al polmone

Mondovì aderisce alla campagna “Illumina Novembre”, iniziativa per la prevenzione del cancro al polmone, promossa da ALCASE (Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education).

Il progetto, seguito da Gianpiero Andreis dell’ufficio tecnico, ha previsto l'installazione, a partire da sabato 13 novembre, di due grandi fiocchi bianchi che alla sera si illuminano.

Un simbolo dal doppio valore simbolico: infatti, sempre il 25 novembre, ricorre la giornata contro la violenza sulle donne e in questa occasione il fiocco bianco viene utilizzato per riassumere l'impegno che gli uomini hanno deciso di portare avanti in prima persona.

Alcase Italia è la prima organizzazione italiana non-profit esclusivamente dedicata a combattere il cancro al polmone, che da oltre 20 anni porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre ad organizzare eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. Info su www.alcase.eu (attuale), www.alcase.it (storico).

La campagna, che coinvolge oltre 110 tra Comuni, Città metropolitane, capoluoghi di regione e provincia, grandi e piccoli centri urbani in tutta Italia, durerà per tutto il mese di novembre. L’obiettivo di risvegliare le coscienze e attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla ancora troppo poco.