L ’Associazione ANIOC di Fossano si ritrova e accoglie tra le sue fila due nuovi cavalieri

Domenica 14 novembre presso un noto ristorante Fossanese la delegazione ANIOC (Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavalleresche) di Fossano si è ritrovata per un pranzo tenendo a battesimo l’adesione di due nuovi Cavalieri.

Il convivio ha rappresentato un momento particolarmente importante e vuole essere un segnale positivo e di speranza ,una ripartenza dopo un periodo segnato da questa pandemia, che ci tenuti in disparte per tanto tempo. Un’occasione per rinsaldare i rapporti tra gli associati dell’ANIOC, che accumuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cav. del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cav. di Malta SMOM, i Cav. del Santo Sepolcro ecc, coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio.

A fare gli onori di casa a questo incontro conviviale il Delegato Provinciale di Cuneo Comm. Clemente Malvino, cui hanno aderito una trentina di commensali tra cui il Delegato del Piemonte Cav. Gran Croce Carlo Varni, il Delegato di Alba Cav. Luigi Boschiazzo , la Delegata di Saluzzo Uff. Acchiardi ,il Cav. T. Col, Danilo Barbabella già comandante compagnia Carabinieri di Fossano, il Cav. Pino Chiapella che non ha fatto mancare la sua presenza e generosità omaggiando i presenti con un tagliere di propria produzione,

Il pranzo iniziato sotto le note dell’ inno di Mameli e dei Cavalieri è stato occasione per festeggiare l’ingresso nella delegazione ANIOC fossanese di due neo soci: il Cav. Roberto Caramatti, e Cav. Paolo Cavallo a cui è stato consegnato il tesserino ,la relativa pergamena, e appuntato sul bavero della giacca da parte del delegato del Piemonte Gran Croce Varni e del delegato provinciale Comm. Malvino il distintivo, segno di appartenenza all’ Associazione