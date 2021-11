La sentenza del Tar salva i tigli di Fossano, il sindaco: "Procederemo con un nuovo progetto. Ma sarà un costo maggiore per il Comune e per i cittadini"

Ieri è stata resa nota la sentenza del Tar del Piemonte dello scorso 3 novembre in merito al ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra sull'abbattimento di 57 tigli in corso Colombo a Fossano.

La decisione era stata oggetto di una delibera del Comune dello scorso febbraio 2021.

Il ricorso presentato dall'associazione e supportato dai Radicali di Cuneo, dal Circolo Fossanese del Partito Democratico e da Radicali Italiani, aveva portato prima ad una sospensione e quindi, con la sentenza, all'annullamento della delibera.

I tigli sono salvi. E dovranno essere oggetto di un più ampio progetto di riqualificazione dell'asse viario, oltre che di nuove perizie, meno datate e più dettagliate.

Il sindaco Dario Tallone, che era intervenuto anche in Consiglio comunale per motovare la decisione di abbattere l'alberata, ha così commentato:

"Prendiamo atto della censura operata dal Tar dalla quale comunque non emergono vincoli di natura paesaggistica e ambientale all'abbattimento dei tigli di Corso Colombo. Dall'esame della sentenza emerge l'esistenza di supportare in termini motivazionali la scelta della rimozione dotandola di un maggiore livello di dettaglio, collocandola ad esempio in una più ampia riqualificazione urbanistica dell'asse viario.



Si provvederà quindi a breve ad operare in tal senso commissionando al Dipartimento Tecnico apposito progetto che possa consentire la riqualificazione di Corso Colombo ed il ridimensionamento delle problematiche sollevate dai residenti. Pur comportando questo un maggiore costo per le casse comunali e di conseguenza per i cittadini".