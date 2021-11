Una tavola rotonda online con LVIA per parlare di sicurezza alimentare, agroecologia e crisi climatica

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale i cui effetti sono particolarmente evidenti a livello regionale e locale. Soprattutto in Africa, dove la maggioranza delle persone vive di agricoltura e pastorizia, è fondamentale creare dei sistemi agricoli efficienti e resilienti, in grado di adattarsi a territori particolarmente soggetti alle trasformazioni ambientali. Poiché clima ed agricoltura sono fortemente correlati, occorre percorrere la via dell’agroecologia per garantire un futuro alle prossime generazioni.

Per questo, LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici – intende proporre un’opportunità di incontro e confronto per discutere di problematiche legate ai cambiamenti climatici, esperienze e buone pratiche da mettere in atto per mitigarne gli impatti negativi. Fondata nel 1966 a Cuneo, LVIA è attiva oggi in 10 Paesi Africani per sostenere, in collaborazione con partner internazionali e locali e con il supporto di migliaia di donatori, il diritto ad acqua, cibo, salute e ambiente a beneficio di milioni di persone.

Durante la Tavola Rotonda verrà presentato il caso del Burkina Faso, dove i cambiamenti climatici aggravano ulteriormente l’insicurezza alimentare del Paese, colpendo perlopiù le fasce vulnerabili della popolazione. Allo stesso tempo però sarà fatto un confronto con il caso italiano dove, seppur con minore intensità, iniziano a manifestarsi gli effetti dovuti al surriscaldamento globale con impatti sui nostri sistemi agroecologici e, di conseguenza, sulla nostra economia.

Obiettivo dell’incontro è quindi di evidenziare le sfide globali e locali che dovremo affrontare nei prossimi decenni ed individuare le principali modalità di adattamento in base al contesto territoriale.

Parteciperanno al dibattito: il coordinatore Commissione Soci & Territori E socio LVIA Alessandro Bellini, il direttore strategico LVIA Italo Rizzi; il desk Burkina Faso di LVIA Giovanni Armando; il tecnico agronomo responsabile di Cooperative Seacoop ed Agricolor E.Coop Davide Murgese; il coordinatore dell’associazione C.R.U.S. in Burkina Boubacar Cissé; l’esperta in sicurezza alimentare Henriette Nikiema; il vicepresidente della commissione Agricoltura e produzioni Agroalimentari del Senato Mino Taricco. Modera Paolo Salsotto, Presidente del CAI Cuneo.