I 5 cambiamenti alimentari che ogni uomo dovrebbe fare dopo i 40 anni

Quando si tratta di salute, le donne sembrano stare decisamente meglio. Oltre ad avere un'aspettativa di vita più breve, gli uomini con un’età compresa tra 45 e 55 anni, hanno il doppio delle probabilità di avere malattie cardiache, e fino a tre volte più probabilità per gli over 55.

Benché il cancro alla prostata sia il terzo tumore più diffuso negli uomini, un sondaggio del 2018 ha rilevato che ben il 54% degli uomini adulti, pensava che la ghiandola prostatica fosse un organo esclusivamente femminile.

Tradizionalmente gli uomini non sono mai stati particolarmente bravi ad accogliere le buone pratiche per la salute, anche quando sono strettamente pertinenti per loro stessi, questo pone ingiustamente l'onere alle donne di intensificare gli sforzi della sfera maschile, per la salvaguardia della salute.

Dato che solitamente il gentil sesso prende l'80% delle decisioni sanitarie per le loro famiglie, è giunto tempo per i maschietti di prestare una maggiore attenzione al modo più semplice e accessibile per migliorare la nostra salute: la nostra dieta.

Ma prima che tu ti senta obbligato a prendere un frullato di cavolo, sedano, zucchine e carote, o a rinunciare ai tuoi cibi preferiti, ecco cinque cambiamenti chiave che tutti gli uomini possono facilmente apportare subito alla loro dieta, per mantenere una buona forma fisica e preservare il proprio benessere fisico.

Migliora l’alimentazione

Spesso a causa dello stress e del lavoro, gli uomini (ma sempre più spesso anche il gentil sesso) tendono ad adagiarsi ad una dieta che privilegia la comodità e la praticità, col solo obiettivo di “riempire lo stomaco senza eccedere” ed essere subito pronti e reattivi, dimenticandosi che tutto questo, non va assolutamente in accordo col concetto di alimentazione e salute.

L’obiettivo non deve mai essere il dimagrimento fine a se stesso, ma anche assimilare i nutrienti necessari all’organismo. La dieta pubblicata su dieteperdimagrire.info, riesce a conciliare senza difficoltà entrambi gli aspetti: quello prettamente salutistico, e anche quello più “estetico” consentendo di eliminare la pancia assimilando i giusti nutrienti per l’organismo.

Aumenta le fibre

La fibra alimentare è uno degli eroi della buona alimentazione. Essa ricopre diversi ruoli importanti, tra cui:

- la riduzione del colesterolo,

- controllo del peso,

- gestione dell'appetito,

- mantenere costanti i livelli di energia

- riduzione del rischio di cancro al colon.

Mediamente un uomo adulto necessita di circa 30 gr di fibre al giorno, ma da una recente statistica, sembra che in media ne ingeriamo meno di 18 g.

Gli alimenti più ricchi di fibra sono:

- cereali,

- legumi,

- frutta

- verdura.

Puoi trovare 3,3 g di fibre in 100 g di broccoli cotti, mentre la stessa quantità di riso integrale ha 1,8 g, quinoa cotta 2,8 g e spinaci 2,4 g. Mangiare la parte bianca e soffice di una patata al forno può fornire 1,3 g per 100 g; avere anche la pelle aumenta quella a 2,9 g.

Prenditi cura della tua prostata

Il 17% degli uomini italiani non sa assolutamente nulla della propria ghiandola prostatica, mentre la metà di essi non sa nemmeno dove sia, ed il 92% non ha la più pallida idea di cosa faccia.

Purtroppo ogni anno circa un terzo degli uomini avrà un ingrossamento della prostata all'età di 50 anni, ma la buona notizia è che una dieta sana, fornirà diversi nutrienti che possono ridurre il rischio di sviluppare un ingrossamento della prostata e mitigare molti dei sintomi associati.

Tre dei più importanti di questi nutrienti sono la vitamina C, la luteina e il beta-carotene (entrambi carotenoidi), che si trovano in alte concentrazioni in alimenti come carote, ciliegie, spinaci, melone, tuorlo d'uovo e patate dolci.

Non dare per scontata la salute delle tue ossa

L'osteoporosi è una condizione in cui le ossa perdono tessuto, che a sua volta le rende molto più fragili. Questo è ampiamente ma erroneamente visto come un "problema femminile", e sebbene le donne siano più inclini a tale condizione durante la mezza età, gli uomini non ne sono immuni: colpisce uno su cinque.

La nostra densità ossea inizia a deteriorarsi intorno ai 35 anni, quindi è importante assicurarsi che la dieta contenga quantità sufficienti di diversi nutrienti chiave ricchi di calcio, che mantengono le ossa forti e sane.

La maggior parte delle persone sa bene che il calcio è essenziale per il mantenimento di ossa in salute. Se hai più di 55 anni, dovresti mirare a consumare almeno 1.200 mg di calcio ogni giorno (20 percento in più di quanto ti serve prima nella vita).

Un integratore può aiutarti a raggiungere questo obiettivo, anche se l'opzione migliore è soddisfare tutte le tue esigenze attraverso il cibo che mangi, il che, in questo caso, è perfettamente fattibile. Inoltre, molti degli alimenti ricchi di calcio sono buone fonti di vitamina D (essenziale anche per mantenere la densità ossea), quindi sono doppiamente utili. Gli alimenti ricchi di calcio non sono tutti latticini e includono sardine (460 mg per 100 g), fagioli, spinaci e mandorle.

Riduci l'assunzione di sale

Sembra che gli uomini di mezza età siano meno consapevoli dei pericoli dell'ipertensione, il che potrebbe essere uno dei motivi per cui più uomini che donne soffrono di ipertensione. Se a questo aggiungiamo che gli uomini generalmente assorbono più sale rispetto alle donne, dobbiamo tenerlo necessariamente a freno.

Il massimo è di circa 6 gr al giorno, che possono sembrare molti, ma è davvero molto facile superare quel limite. Inoltre evitare di salare eccessivamente gli alimenti, consente di percepire meglio i vari sapori, per apprezzarli e gustarli al meglio.

Dormi almeno 8 ore a notte

È più importante di quanto pensi. Gli studi suggeriscono che la maggior parte degli adulti ha bisogno tra le sette e le nove ore di sonno a notte per mantenere una salute ottimale.

Ciò che mangi potrebbe non essere la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla durata e alla qualità del sonno, ma diversi nutrienti hanno un'influenza significativa su entrambi.

Il magnesio favorisce un sonno salutare perché, tra le altre cose, favorisce il rilassamento muscolare: prova qualsiasi verdura verde (il loro caratteristico colore deriva dalla clorofilla, che è una buona fonte di magnesio) o spinaci, riso integrale, noci e lenticchie.

Potrebbe essere utile tenere un diario del sonno per una settimana o due. Le modifiche alla dieta o anche l'assunzione di integratori specifici, potrebbero non dare risultati immediati, e quindi tenere nota di come si dorme, della durata e della qualità, può aiutare a monitorare i miglioramenti. Dovresti cercare di migliorare anche la qualità del sonno, oltre alla quantità di questa importante “attività”

Conclusioni

Sicuramente sono molte altre le regole utili a migliorare lo stato di salute, e anche a mantenere un buono stato di forma, che elimini la famosa pancetta degli uomini. Ma queste sono sicuramente le più semplici e importanti, da poter attuare subito per dare un cambio netto (in positivo) alla propria situazione e al proprio futuro.