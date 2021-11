Migliori agenzie di prestiti a Cuneo e provincia

Riuscire a progettare il proprio futuro in totale serenità è sempre più una sorta di chimera che viene condizionata da fattori di varia natura. La crisi trasversale dell’attuale periodo storico è, a conti fatti, un ostacolo che può scoraggiare diverse persone. Tuttavia, per affrontare al meglio una difficoltà del genere e dare una scossa al tuo domani, puoi puntare sul supporto di determinati sostegni economici fatti apposta per dare una mano alle categorie maggiormente svantaggiate. I prestiti, ad esempio, sono una soluzione ad hoc per scorgere uno spiraglio di luce e muoversi concretamente verso una dimensione rassicurante; e alcune agenzie di prestiti di Cuneo e provincia soddisfano egregiamente questa esigenza mediante offerte e vantaggi ad ampio spettro.

Prestiti: cosa sono e come funzionano

Prima di passare in rassegna alcune realtà affermate di Cuneo e provincia capaci di assicurare standard qualitativamente elevati, occorre analizzare le loro peculiarità principali. Innanzitutto, sappi che un prestito è un prodotto di credito al consumo basato sull’erogazione di una somma con un tasso di interesse e un piano di rimborso a rate costanti. Inoltre, un prestito può essere finalizzato (qualora sia legato ad un acquisto specifico) o personale (privo di una determinata motivazione).

Pertanto, il vantaggio di un prestito personale è che lo si può richiedere senza dover giustificare l’utilizzo che si farà del finanziamento ottenuto. Quindi, non devi trovare un bene o un servizio specifico per usufruirne poiché la banca ne dà disponibilità senza l’intermediazione di un venditore convenzionato.

Se la tua richiesta viene accettata, la somma pattuita arriva direttamente tra le tue mani. L’istituto di credito che si è prodigato in tal senso si riferirà solo ed esclusivamente a te, anche nel caso in cui dovessero sorgere delle insolvenze o delle problematiche che rallentano l’ammortamento del finanziamento desiderato.

Un’altra cosa da prendere sempre in considerazione, prima ancora di fare domanda, è quella di provare a fare un calcolo della rata gratuito, in maniera tale da poter capire quale potrebbe essere il tuo impegno mensile a fronte del finanziamento che richiederai.

In questo caso, ci sono tanti siti web online che consentono di fare il calcolo della rata gratuito del prestito, tra i migliori segnaliamo https://calcolorataprestitoonline.com/ , perché offre varie opportunità e ti permette, tra le altre cose, di fare il calcolo sia della cessione del quinto (se sei dipendente o pensionato), sia del finanziamento senza busta paga (se sei un autonomo).

Le molteplici tipologie di un prestito

Esistono numerose alternative riguardanti i prestiti. Il prestito per l’arredamento serve, ad esempio, a rimodernare la mobilia della propria abitazione, mentre quello per laristrutturazione prevede una determinata liquidità per rinnovare o ripristinare alcune parti della tua casa che presentano segni di usura o altro. Il prestito per acquistare una casa è, invece, un sostegno alternativo al mutuo capace di contribuire all’acquisizione di un immobile quando gli importi richiesti sono relativamente bassi. Inoltre, è possibile accedere ad un prestito per comprare anche un’auto o organizzare un viaggio che desideri fare da tempo immemore. Ciò che conta è che tu abbia i requisiti e le garanzie indispensabili per concretizzare il finanziamento scelto, altrimenti dovrai provvedere in un altro modo.

Agenzie di prestiti di Cuneo e provincia: Agos

Una delle migliori agenzie di prestiti attualmente in circolazione è, senza ombra di dubbio, Agos. La sua filiale di Cuneo garantisce l’erogazione di finanziamenti fino a un massimo di 30.000 euro anche nel giro di 48 ore. Puoi richiederlo sia allo sportello della filiale in questione che online – compilando l’apposito form presente sul sito ufficiale. Oltre ai prestiti cosiddetti veloci, Agos propone persino i prestiti per giovani, una formula flessibile per affrontare alcune spese quotidiane legate alla tua carriera universitaria e professionale o alla tua indipendenza in divenire.

La praticità di DeutscheBank Easy

Per quanto riguarda DeutscheBank Easy, hai a che fare con una realtà finanziaria la cui vision è quella di agevolare il cliente di turno con ogni mezzo a sua disposizione. I suoi prestiti hanno tassi convenienti che fanno il paio con piano di rimborso personalizzabili ed altamente flessibili – per importi fino a 50.000 euro. Inoltre, se vuoi armonizzare ulteriormente i prestiti che hai ottenuto per diverse finalità, questo istituto ti permette di definire un’unica rata mensile per rimborsarli tutti contemporaneamente.

Il prestito versatile di Intesa Sanpaolo

La filiale di Cuneo di Intesa Sanpaolo ti propone una gamma di soluzioni finanziarie a dir poco vantaggiose. A cominciare dalla formula PerTe Prestito Facile, mediante la quale puoi richiedere 10.000 euro per un rientro in 84 rate da 146 euro al mese - TAN al 5,85% e TAEG al 7,15%. Oppure, puoi orientarti verso la proposta PerTe Prestito Diretto, un finanziamento a tasso zero con zero spese di anticipo e TAN e TAEG allo 0%. In più, la durata del finanziamento in questione varia dai 6 ai 120 mesi.