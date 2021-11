Perché ElonMusk ha venduto 5,1 milioni di azioni Tesla

Monti osservati dell’universo azionario si sono chiesti perché l’eccentrico miliardario ElonMusk CEO di Tesla abbia lanciato su Twitter un sondaggio, chiedendo ai suoi milioni di follower se doveva vendere il 10% del suo pacchetto azionario Tesla. Se con la mossa il miliardario di origini sudafricane ci abbia guadagnato o perso.

Molti pensano che sia semplicemente una pura operazione finanziaria, vendere a tanto e comprare a poco. Per Elon è l’unico modo per poter pagare le tasse.

La terza ipotesi, andare incontro alla nuova legge, ancora in discussione al Senato, che prevede l’introduzione di una imposizione sugli utili non realizzati per le persone più facoltose del paese. Se dovesse passare la proposta il CEO di Tesla verserebbe la bellezza di 50 miliardi di dollari.

Ad oggi, ha reso noto il regolatore statunitense, l’ad di Tesla ha incasso 6,9 miliardi di dollari cedendo azione della sua ‘ creatura’.

Le azioni vendute ammontano a più di 5,1 milioni, di cui circa 4,2 milioni sono stati tenuti in un trust. Questo viene considerato uno dei più grandi cessioni di titoli mai viste in così breve tempo, senza che la vendita sia stata forzata. Tutto questo ha avuto un impatto importante sul prezzo delle azioni, che sono calate del 10% nel corso della settimana.

Prima che la SEC pubblicasse i documenti sulla vendita, ElonMusk ha avvisato delle sue intenzioni il mercato.

Infatti lunedì all’apertura di Wall Street, le azioni erano crollate e da allora hanno perso ulteriore valore. Le azioni vendute da Elon sono state vendute a un prezzo molto basso e il miliardario ha perso molti soldi. Ma per molti esperti Mask non ci avrebbe perso.

Esercitando il diritto di stock options (cioè la possibilità di acquistare un titolo a un valore prestabilito indipendentemente dalle variazioni di prezzo) su 2,1 milioni di azioni al prezzo di 6,2 dollari l'una, a fronte di un valore di mercato di oltre 1.000 dollari, avrebbe garantito all'imprenditore sudafricano un guadagno del 99,4% che si tradurrebbe in un esborso per il pacchetto azionario di 14 milioni di dollari che oggi vale 2,4 miliardi di dollari.

Fonte: Yahoo Finanza

Chi in questi giorni non ha pensato di investire nelle azioni Tesla, visto il prezzo così basso, ma per paura di perdere i propri risparmi o per disinformazione non avete mai provato.

Investire in azioni oggi si può, in completa sicurezza, attraverso il trading CFD O Contratti per differenza, un prodotto finanziario, diventato in questi anni molto popolare, dove l’investitore negozia derivati.

Il trading CFD permette agli investitori di commerciare sull’ aumento o sul calo dei prezzi dei mercati finanziari mondiali attraverso i derivati, (senza acquistare o vendere fisicamente un asset) potrete quindi investire su indici di borsa, valute, materie prime, le famose criptovalute come Bitcoin e le azioni come Tesla e non solo.

Il guadagno o la perdita vengono calcolati in base alla differenza di prezzo di un determinato mercato da quando si apre una posizione fino alla chiusura.

Per poter investire negoziando con i CFD, la prima cosa da fare è quella di iscriversi su una piattaforma autorizzata CySEC riconosciuta nel nostro paese dalla CONSOB. Questa è una fase molto importante, attenzione alle truffe, prima di scegliere una piattaforma per il trading consigliamo di fare ricerche, sul web. Un valido aiuto per verificare se il broker è autorizzato ad operare nel nostro paese è proprio il sito della CONSOB, dove possiamo trovare la lista di tutti i broker che non sono autorizzati ad operare nel nostro paese.

Tutti i broker permetto prima o dopo l’iscrizione di utilizzare un conto demo, dove l’utente può esercitarsi, con soldi finti, per comprendere al meglio i CFD e conoscere i vari mercati. Inoltre sulle piattaforme potrete trovare delle sezioni, dove vengono spiegate nel dettaglio cosa sono i CFD e tutto quello che ne concerne.

Fonte: Tradingmania.it