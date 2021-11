Al teatro Olivero di Saluzzo lo show elettronico di "Godblesscomputers"

La musica elettronica solcherà il palcoscenico del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo ( via palazzo di città, 5) venerdì 19 novembre alle 21,30 con uno show audio/video.

"Si tratta di un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei progetti più eclettici e importanti del panorama elettronico italiano" anticipano gli organizzatori.

Il protagonista sarà Lorenzo Nada, in arte Godblesscomputers. Nato a Ravenna, classe ’84, si forma come beatmaker, producer e dj, mosso da una precoce passione per i campionatori e per i vinili.

Durante un espatrio a Berlino, nel 2011 prende vita “Godblesscomputers”. Pensato inizialmente più come titolo che come vero e proprio moniker, sarà questa la firma di un progetto musicale che, ispirato da ritmiche e stilemi della musica black, avanza in territori elettronici mantenendo però fedele il groove e il calore originario del suo suono.

Da appassionato ascoltatore, Lorenzo è soprattutto un collezionista di suoni; li esplora, cataloga, seziona e ricompone in elementi di sintesi per costruire le sue produzioni.

Unisce e alterna texture organiche e ritmiche impazienti, silenzi e pathos, condensazioni del beat a cui corrispondono lunghe sospensioni malinconiche. Proprio in questa duplice veste, di musicista e di tutor del laboratorio di field recording nell’ambito del progetto Animare Comunità, Lorenzo si fermerà in città per tre giorni: insieme al saluzzese Gabriele Giletta, in arte HeadKube, visiterà le valli del Monviso in cerca di suoni da registrare per la sua collezione sonora e da utilizzare nel concerto.

“The Island” (La Tempesta International, distribuito worldwide da AWAL 2020) è il suo ultimo album, composto da otto tracce, che porta l’ascoltatore verso quell’isola misteriosa di cui ci vuole raccontare. Godblesscomputers sceglie di limitarsi a titoli evocativi e sintetici, lasciando che siano solo i suoni a parlare: svariati personaggi e paesaggi animano questo ultimo lavoro che appare semplice e conciso proprio come un'isola, eppure man mano mostra infiniti ripiegamenti, avvolgendo l'ascoltatore tra mille sfumature fatte di rimandi, influenze e intuizioni.

"The Island" è stato scritto e prodotto da Godblesscomputers. Il mix è stato curato da Diego “Detox” Faggiani presso Menounolab Studio di Bologna e il master da Giovanni Versari. L'artwork della copertina è stato curato da Lorenzo Nada e Guido Garotti.

Biglietti in prevendita a 12 euro acquistabili su www.mailticket.it.