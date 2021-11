I Parchi "Gesso e Stura" e "Alpi Marittime" in piazza a Cuneo per parlare di clima

La 23esima edizione di “Scrittorincittà”, a Cuneo dal 17 al 21 novembre, si caratterizza con il tema “Scatti”.

Scatti come balzi, salti per andare avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Di scatti ne abbiamo bisogno anche per prenderci cura della “casa” in cui abitiamo, il nostro Pianeta.

Una “casa” che dobbiamo lasciare in ordine per i nostri figli e per quelli che verranno.

Per contribuire a diffondere il messaggio dell'urgenza di fare uno "scatto" verso lo sviluppo sostenibile per contrastare i cambiamenti climatici, le Aree Protette Alpi Marittime e il Parco fluviale Gesso e Stura saranno presenti nel centro storico di Cuneo durante la kermesse letteraria con una struttura geodetica gonfiabile ed ecosostenibile: il “palaclima".

Non sarà difficile trovarlo in piazza Foro Boario: il riferimento è un grande igloo bianco! Sarà il quartier generale di "scatti al Palaclima", iniziativa sulla crisi climatica promosso dalle due aree protette.

All’interno si svolgeranno laboratori e attività, conferenze e proiezioni a ciclo continuo realizzate con il progetto Alcotra CClimaTT e si potrà ritirare materiale divulgativo.

A parlare negli appuntamenti (tutti su prenotazione obbligatoria: www.areeprotettealpimarittime.it) ci saranno nomi illustri, alcuni dei quali noti al grande pubblico: Serena Giacomin (meteorologa e conduttrice televisiva), Irene Borgna (scrittrice), Gabriele Gallo (giornalista e scrittore), Simone Mondino (fotografo), Romina Manassero (fotografa), Roberto Cavallo (divulgatore scientifico), Maurizio Pallante (filosofo), Franco Borgogno (scrittore e divulgatore scientifico), Valentina Ruco (divulgatrice scientifica), Monica Gazzera (esperta di turismo sostenibile), Erika Chiecchio (naturalista), Michele Donalisio (comunicatore), Carola Benedetto (autrice e regista), Luciana Ciliento (scrittrice).

A inaugurare il programma di appuntamenti di “Scatti al Palaclima”, mercoledì 17 novembre, alle ore 14.30 saranno Serena Giacomin e Irene Borgna che dialogheranno con Gabriele Gallo sullo "scatto" da fare per cambiare il mondo. L’appuntamento si potrà seguire in diretta sul sito www.areeprotettealpimarittime.it e sui canali FB e IG delle Aree Protette Alpi Marittime.

Tutti le conferenze di “Scatti al palaclima” saranno disponibili on line (sito e social Aree Protette Alpi Marittime) nelle 24 ore successive l’evento.

La presenza del "palaclima" a Cuneo sarà anche un’occasione per i cittadini per incontrare e dialogare con il personale dei Parchi e togliersi qualche curiosità sui vari aspetti che caratterizzano le aree protette cuneesi e le loro attività.

Il programma

Apertura Palaclima

Ore 10-18

Al di fuori degli eventi programmati: proiezioni a ciclo continuo di video e filmati realizzati grazie al progetto Alcotra CCLIMATT con la presenza di personale dei due Parchi per approfondire le informazioni sulle attività di ricerca e di studio svolte nel corso del progetto.

Mercoledì 17 novembre

Ore 14.30-16.00

Il cambiamento climatico accelera. Tutti i perché del "Dobbiamo agire in fretta”

Serena Giacomin ed Irene Borgna moderati dal giornalista Gabriele Gallo, dialogano sullo scatto da fare “per cambiare il mondo”: ma intanto “click”…spegniamo la luce!

Giovedì 18 novembre

Ore 16.30-17.30

SpremiMenti: i laboratori del cambiamento a cura del Parco fluviale Gesso e Stura. Laboratori scientifici per ragazzi di 11-14 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente a 0171.444501 oppure eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Partecipazione gratuita.

Ore 18.30-19.30

Ritrovarsi nella natura: uno scatto che ti cambia la vita!

Iduevagamondi alias Simone Mondino e Romina Manassero raccontano il loro scatto di vita: conversano con Monica Gazzera, esperta di turismo (Aree Protette Alpi Marittime).

Venerdì 19 novembre

Ore 16.30-17.30

SpremiMenti

I laboratori del cambiamento a cura del Parco fluviale Gesso e Stura. Laboratori scientifici per ragazzi di 11-14 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente a 0171.444501 oppure eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Partecipazione gratuita.

Ore 18,30

Spostare il fine dell'economia dalla crescita alla compatibilità con la fotosintesi clorofilliana

Maurizio Pallante dialoga con Roberto Cavallo. Modera Erika Chiecchio, naturalista (Aree Protette Alpi Marittime).

20 novembre

Ore 15-16

Il nostro futuro è scritto nel ghiaccio: clima e inquinamenti, due facce della stessa medaglia

Franco Borgogno e Valentina Ruco dialogano su un tema “caldo”: ghiacciai e microplastiche.

ore 16,30 - 17.30

Workshop

Il triangolo della sostenibilità condotto da Michele Donalisio (Produzione Lenta)

21 novembre

Ore 10

Museoappunti.it

Presentazione del nuovo progetto del Parco fluviale Gesso e Stura per illustrare come partirà la raccolta digitale di informazioni e approfondimenti su luoghi, ricerche, collezioni e documenti di interesse naturalistico: incontro con Dario Olivero ideatore e curatore del progetto.

Prenotazione consigliata a 0171.444501 oppure eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

Partecipazione gratuita.

Ore 15-16

Gli effetti globali della crisi climatica

Carola Benedetto e Luciana Ciliento dialogano con i mediatori di “Spazio Mediazione & Intercultura” di Cuneo.

ore 16.30-18

Storie di ragazzi e ragazze che salvano il mondo… anche a Cuneo

Laboratorio per ragazze e ragazzi guidato da Carola Benedetto e Luciana Ciliento

I posti a disposizione sono limitati, partecipare agli “Scatti al Palaclima” è gratuito, ma sono richiesti iscrizione (www.areeprotettealpimarittime.it) e presentazione del Green Pass.