Cuneoginnastica: Anna Dalmasso e Petra Fanesi qualificate per la finalissima nazionale Gold di Civitavecchia

La cuneese Anna Dalmasso, classe 2005, in qualità di vicecampionessa regionale in carica approda in quel di Pieve di Soligo per conquistare l’ambita ammissione nel concorso generale per la finalissima di Civitavecchia; con una gara esemplare conquista così l’obbiettivo. Conduce un’ottima gara, regolare, precisa e senza errori da guadagnarsi il quattordicesimo posto su oltre 100 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Nella categoria junior 3 invece scendevano in campo le ginnaste classe 2006, di Bernezzo Fanesi Petra, la cuneese Ristorto Alessia e la borgarina Zampieri Anita. Petra con una gara senza errori ne sbavature conquista un preziosissimo dodicesimo posto in classifica che la ammette a Civitavecchia nel concorso generale; per lei 4 ottime prestazione a partire dalla trave proseguendo per corpo libero, volteggio per concludere alle parallele. Buona gara anche per Alessia (nella foto alla trave) che non commette errori ed ottiene un prezioso e ottimo punteggio di 12,425 al volteggio e il quattordicesimo piazzamento alle parallele su oltre 60 ginnaste. Sfuma di un soffio la qualificazione. Anita Zampieri (nella foto al corpo libero) con un corpo libero esemplare conquista il diaciannovesimo posto confermando tutto il suo valore che in regione le è valso la medaglia d’argento. Per lei un pò di rammarico per la qualificazione mancata ma una grande consapevolezza di poterci riprovare e potersi riscattare.