"Novant'anni di ricerca e studio rischiano di andare al macero. Ecco perchè vendiamo 10 mila volumi a prezzo simbolico"

“Ci sono almeno 90 anni di ricerca e studio sulla nostra Provincia, dal Medioevo all'Età Moderna, che rischiano di andare al macero. Parliamo di circa diecimila volumi in esubero che venderemo a prezzo simbolico sabato a Cuneo in occasione di Scrittorincittà”.

Lo dichiara Roberto Olivero, tesoriere della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici per la Provincia di Cuneo: “Faccio un appello ai soci e a chi ama la cultura, la ricerca e la storia della nostra provincia. Venite a comprare i nostri volumi. Per quanto riguarda invece le biblioteche comunali e le scuole interessate, potremmo andare loro incontro con una donazione gratuita ma serve una richiesta scritta e l'impegno a conservarli e metterli a disposizione per la consultazione”.

L'appuntamento sarà sabato 20 novembre nell'atrio della biblioteca civica in via Cacciatori delle Alpi, sotto il portico all'aperto (per questo non sarà necessario il Green Pass). I volontari esporranno e venderanno i volumi dalle 8.30 alle 18 circa.

La ragione è legata a motivi di sicurezza. Un sopralluogo dell’ingegnere responsabile della sicurezza di Palazzo Audiffredi che, oltre alla biblioteca civica, ospita anche la sede della Società Studi Storici di Cuneo, aveva evidenziato un eccessivo accumulo di volumi fuori dalle mensole nell'ammezzato in legno e nel magazzino del sottotetto. Quindi la decisione di ridurre il numero dei volumi entro la fine del mese di novembre.

“Negli anni si è stampato molto – conclude Olivero -. Sabato mattina metteremo in vendita al prezzo simbolico di 1 euro i bollettini della Società degli Studi Storici. Altri a 2, 5 e 10 euro. E poi ci sarà il banchetto del metà prezzo sui volumi di pregio”.

Ovviamente la Società degli Studi Storici, costituita nel gennaio del 1929, non rimarrà sguarnita di volumi: saranno mantenute tutte le copie d'archivio e venduti i pezzi in esubero. Che comunque sono davvero molti.