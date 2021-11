A Caraglio la Festa dell'Albero 2021

Il Circolo Legambiente Cuneo organizza sabato 20 novembre la Festa dell’albero presso il Bio Parco “acqua viva” a Bottonasco. Il ritrovo è alle 9 del mattino; verranno quindi messi a dimora settanta alberi e arbusti messi a disposizione del Comune.



Quest’anno la Festa dell’albero, iniziativa di Legambiente giunta alla 26esima edizione, è dedicata al contributo degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all'insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell'intero ecosistema e della biodiversità.



Proprio presso il bio Parco “acqua viva” Legambiente Cuneo ha avviato insieme alle altre associazioni locali con cui collabora (LIPU, Pro Natura, Cuneo Birding) un progetto di tutela, recupero e miglioramento della biodiversità, in accordo con il Comune di Caraglio che ha curato il recupero dell’intera area di sua proprietà, in origine polveriera militare.



L’evento si colloca quindi in questo progetto, con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone provenienti dal vivaio forestale regionale Gambarello di Chiusa

Pesio.