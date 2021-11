Venerdì 19 novembre lo spettacolo dell’eclissi (quasi) totale di (micro) Luna più lunga del secolo

Non sarà un novembre come tutti gli altri, quello del 2021.

Venerdì 19 novembre, infatti, è prevista l’eclissi lunare più lunga del secolo. In base alle stime della Nasa, l’evento durerà in totale tre ore, 28 minuti e 23 secondi. Dal 2001 al 2100, nessun’altra eclissi durerà così tanto.

Non sarà l’eclissi più lunga del terzo millennio, ma quella purtroppo ce la perderemo: la vedranno i terrestri del 12 maggio 2264.

Eclissi lunare, cioè la Terra che passerà tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra che sarà visibile anche in Italia. Non sarà un’eclissi totale, ma poco ci manca: il 97% della Luna sarà coperto dall’ombra della Terra e ciò significa che in alcune parti del mondo si potrà intravedere uno spicchio sottilissimo e giallo. Per l’eclissi totale, segnatevi in anticipo la data del 14 dicembre 2022. Intanto pensiamo al 19: quella che ammireremo sarà una microluna. Il nostro satellite, infatti, si troverà vicino all’apogeo, ovvero il punto più distante sulla sua orbita rispetto alla Terra.

Avvertenze: contrariamente a quanto accade in genere con l’eclissi solare, l’eclissi di Luna può essere guardata a occhio nudo senza pericoli per gli occhi.

Sarà completamente visibile già a partire dal giorno precedente, giovedì 18 novembre, nei territori di Asia, Australia e America, oltre che in alcune parti dell’Alaska e delle Hawaii. In Italia si potrà vedere qualcosa solo al Nord, come eclissi parziale in penombra.

Per l’altra metà del Paese, invece, niente da osservare, se non lo splendido plenilunio di novembre chiamato “luna del castoro” dai nativi americani Algonchini, poiché era il periodo in cui si tendevano le trappole a questi roditori, la cui pelliccia serviva per scaldarsi durante l’inverno.

Per ammirare l’eclissi, dovrete mettervi in pole position già dalle 7 del mattino, anche se il picco di illuminazione si raggiungerà alle ore 9. Essendo di mattina, quindi con la luce solare, probabile che alla fine si vedrà ben poco, ma ciò non toglie che, almeno l’inizio, si possa osservare il fenomeno con successo. Chissà.