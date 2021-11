Tornano a Cuneo gli agrumi bio al mercato di campagna amica

Tornano gli agrumi biologici calabresi al mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15 bis (a fianco dell’ex zoo) aperto ogni sabato dalle 8:00 alle 13:00. Da sabato 20 novembre infatti, arance, limoni, clementine arriveranno ad arricchire l’offerta ortofrutticola dei banchi del mercato. Direttamente dalla Provincia di Crotone in Calabria arriveranno i prodotti, tanto apprezzati durante l’autunno ed inverno scorso, dell’azienda agricola Pasquale Russo. Oltre agli agrumi l’azienda produce anche dei gustosissimi succhi di arance e clementine che vi consigliamo assolutamente di provare.

Oggi più che mai è importante contrastare i malanni di stagione. Per aumentare le difese immunitarie il mondo contadino offre rimedi naturali e gustosi come gli agrumi ma anche i kiwi.

“Da questo sabato abbiamo il piacere di ospitare gli agrumi calabresi certificati bio, per tutto il periodo invernale, nel nostro nuovo mercato Campagna Amica a Cuneo: arance ma anche mandarini e limoni, che arricchiranno la già vasta gamma di prodotti stagionali e a Km zero dei produttori locali. Un’ottima notizia per i cuneesi di tutte le età, dai più piccoli ai meno giovani, che sappiamo apprezzare particolarmente questi frutti della dieta mediterranea, gustosissimi oltre che alleati del benessere” sottolinea Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica.

Il nuovo mercato Campagna Amica in centro città a Cuneo si conferma, così, uno spazio importante di incontro e dialogo tra produttori e consumatori per apprezzare da vicino la bontà e la genuinità delle eccellenze contadine che l’agricoltura Made in Italy ha da offrire in ogni stagione.

Oltre a rafforzare il sistema immunitario, gli agrumi, ricchi di vitamina C e sali minerali, hanno proprietà anticancro che aiutano a contrastarne alcuni tipi che possono interessare pelle, polmoni, seno, stomaco e colon. Le arance sono anche ricche di carotenoidi che contribuiscono a proteggere gli occhi e la vista. È scientificamente provato – spiega Coldiretti – che una corretta dieta a base di vitamina C e sali minerali sia una validissima alleata contro le malattie da raffreddamento e non c’è dubbio che l’alto contenuto di questa vitamina negli agrumi abbia un effetto benefico contro le scorie (radicali liberi) che il nostro corpo produce in grande quantità, proprio nel periodo invernale.

