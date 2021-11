Al Cine food di Cherasco Chef Kumalè e la proiezione di Bugs di Andreas Johnsen

Il programma prevede dalle ore 16,30 apertura, accoglienza (per controllo green pass e assegnazione posto per la proiezione) con distribuzione di uno snack a zero spreco alimentare e zero impatto ambientale preparato dalla Gastronomia dell'Arco di Cherasco.

Alle 17 inizierà l’incontro con Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, giornalista free lance e food designer, considerato il massimo esperto in Italia di world food & ethnic cuisine, viaggiando da oltre 25 anni nei 5 continenti per studiare e divulgare le diverse culture del cibo.

A seguire verso le ore 18 la proiezione di “Bugs” di Andreas Johnsen (DANIMARCA, 2016) 73 min.

Da quando sono stati indicati dalle Nazioni Unite come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo - prima che gli chef ne elogiassero il gusto, gli ambientalisti il loro basso impatto ecologico e i nutrizionisti il loro alto valore nutrizionale - gli insetti sono diventati il cibo del futuro. La Ong danese Nordic Food Lab ha deciso di condurre una ricerca durata tre anni sui due miliardi di persone che già se ne cibano. Un viaggio che ci porta ad assaggiare squisitezze come le venerate termiti regine o il miele di formica del deserto per capire se gli insetti sono lo specchio delle falle del nostro sistema alimentare o l'asso nella manica per riequilibrarlo.