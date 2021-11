Il belvedere di Garessio sulle Alpi Liguri riceve il Premio Go Slow 2021

Archibüse il belvedere sulle Alpi Liguri realizzato all'interno della Petites Folies Summer School, tenutasi a Garessio lo scorso luglio, è stato riconosciuto terzo classificato al Premio Go Slow 2021 nella categoria "Processi partecipativi".

Il belvedere, realizzato interamente in legno di castagno locale, è una micro-architettura sostenibile a km zero, totalmente reversibile e montato a secco. Prende il nome dal fiore perenne presente sul territorio ed è nato grazie a un gruppo di 13 studenti provenienti da università italiane ed europee, guidati dai GRRIZ (Mattia Paco Rizzi e Luigi Greco) con l'obiettivo di ripensare il sito del castello medievale e riconfigurarne la funzione per il tempo libero e restituirlo alla comunità (leggi la notizia qui).

Il Premio Go Slow è organizzato da SIMTUR (Società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile) rappresenta un importante riconoscimento per la Petites Folies Summer School che sta sviluppando strategie di intervento nelle aree interne italiane.

"Il nostro ringraziamento - sottolinea Emanuele Piccardo, coordinatore della scuola e presidente dell'associazione culturale plug_in - va alla comunità di Garessio e in particolare a coloro che hanno reso possibile la realizzazione del belvedere, Lara Sappa e Roberto Sandini, i partecipanti alla scuola guidati dagli architetti GRRIZ. Rappresenta una grande occasione di rinascita turistica nel segno della sostenibilità ambientale".