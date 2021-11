Ceva: il Centro di Formazione Professionale porterà il nome di Ernesto Rebaudengo

Sabato 20 novembre a Ceva si terrà un momento che si attendeva da tempo: l’intitolazione della sede del Centro di Formazione Professionale al professor Ernesto Rebaudengo.

La cerimonia inizierà presso la sala del Cinema Borsi, dove la giornalista Paola Scola presenterà gli ospiti e il profilo di colui che rese possibile la nascita del CFP e lo guidò fino al 1996.

Sarà l’occasione per ricordare tante figure che nel tempo hanno costruito un legame indissolubile con l'istituto.

In questo senso non poteva esserci momento migliore per consegnare le borse di studio, volute proprio da alcune famiglie di ex insegnanti e allievi, e che saranno assegnate agli studenti meritevoli dell’anno formativo 2020/2021.

IL PROGRAMMA

Ore 10.00 Saluti Istituzionali della Presidente del Cfpcemon Cinzia Gonella e del Sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone

Ore 10.15 – Paola Scola introduce la storia di Ernesto Rebaudengo - l’uomo

Ore 10.40 - Tanchi Michelotti disegna il profilo di Ernesto Rebaudengo – il collega

Ore 11.00 - Consegna delle borse di studio in memoria di Andrea Bottero, Oscar Casti e Gino Bezzone (a cura dell'Aido Ceva) e Davide Amerio (a cura dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari).

Ore 11.30 Circa presso la sede del centro in Corso IV Novembre 10 A intitolazione ufficiale.

A seguire piccolo rinfresco a cura degli studenti della qualifica Operatore della Ristorazione della sede di Mondovì.