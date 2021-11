Cuneo, Lauria e la commissione speciale: "Del tutto inutile. Ratifica soltanto scelte prese da altri"

La storia della commissione temporanea speciale del Comune di Cuneo - incentrata sull'analisi dei fabbisogni della sanità territoriale e sulla definizione dell'utilità di un nosocomio unico (prima) e della sua ubicazione (poi) - è lunga e travagliata, e ha interessato gli ultimi anni del "Borgna bis".



A destare particolare scompiglio è stato l'affrancamento di due consiglieri, Ugo Sturlese e "Beppe" Lauria che - in due diverse occasioni, comunque successive alla decisione definitiva di realizzare il nuovo ospedale unico di Cuneo nell'area dell'attuale Carle - hanno deciso di lasciare il ruolo di commissari.



Ma i lavori della commissione temporanea - ormai giunta alla sua terza versione - , non si fermano e anzi nella serata di ieri (martedì 16 novembre) hanno vissuto un importante momento, che ha visto il confronto dell'amministrazione comunale con i Comitati di quartiere e di frazione. Oggetto, la destinazione d'uso e il futuro della struttura e dell'area dell'attuale ospedale Santa Croce all'indomani della costruzione del nuovo ospedale unico.



"Il mio puntiglio è sempre lo stesso: la commissione temporanea speciale continua a evidenziare la propria stessa inutilità, quella di un tavolo di lavoro che assolve, forse inconsapevolmente, all'unico scopo di ratificare scelte operate da altri in altri contesti" commenta Lauria, contattato in queste ore. "La commissione di ieri sera, poi, è ancor più inutile di quelle già realizzate: di interagire con i Comitati di quartiere non importa mai a nessuno, in quest'occasione lo si è fatto in virtù di cosa? La considero una presa in giro, specie a pochi giorni dall'inizio della campagna elettorale. Questa commissione, poi, non è non è autonoma nella sua gestione ma viene convocata dagli assessori o da chi per loro quando serve comunicare qualcosa. E qualcuno l'ha fatto anche stavolta".



"E' stato chiarito che i finanziamenti per il progetto del nuovo ospedale ancora non ci sono - prosegue Lauria - . Se i finanziamenti sono sospesi, di cosa stiamo parlando? Di un'area non nostra che si libererà, forse, fra 20 anni? Dopo le dimissioni di Fulvio Moirano, unica persona realmente capace coinvolta nelle discussioni, feci un'interrogazione in cui sottolineavo il sospetto che l'interesse della sanità in Provincia si stesse spostando verso Alba".