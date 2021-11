Niella Tanaro: la Provincia approva il progetto di fattibilità per la rotatoria vicino al campo sportivo

Buone notizie per il comune di Niella Tanaro: la Provincia di Cuneo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un intervento di rimodulazione della rotatoria che si trova a ingresso paese, vicino ai campi sportivi.

Un intervento fortemente voluto dall'amministrazione perché la zona è percorsa da numerosi tir che, viste le ridotte dimensioni della strada e l'attuale conformazione della rotatoria, spesso viene danneggiata, con conseguenti spese per il ripristino.

Lo scorso aprile, il sindaco, Gian Mario Mina, insieme al consigliere provinciale Pietro Danna aveva effettuato un sopralluogo sul posto per analizzare la situazione e chiedere un intervento per modificare l'attuale struttura.

La richiesta è stata accolta dalla Provincia che, con un impegno di circa 95 mila euro, si è impegnata per intervenire non solo nel comune di Niella Tanaro, ma anche a Mombasiglio, in particolare nell'intersezione tra la S.P. 34 – S.P. 101 in direzione Ceva e tra la S.P. 34 – S.P. 101 in direzione Viola.

"Siamo contenti di aver raggiunto questo risultato in tempi celeri" - dichiara il consigliere provinciale Pietro Danna - "Dopo l'incontro di aprile ci siamo mobilitati per predisporre uno studio di fattibilità per le tre rotatorie, per cui è previsto un abbassamento dell'asse e una rimodulazione con materiale più idoneo. L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo aprile. Ringrazio gli uffici della Provincia e la collega Anna Maria Molinari per l'impegno profuso volto al raggiungimento di questo risultato".

Soddisfatto anche il sindaco Gian Mario Mina che commenta: "Ringrazio il consigliere Danna e la consigliera Anna Maria Molinari per l'attenzione e la disponibilità nella realizzazione di questo intervento che per il nostro comune è molto importante perché è il principale punto di accesso al paese e merita di essere valorizzato e messo in sicurezza".