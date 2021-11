Si riunisce il congresso di sezione A.N.P.I. Borgo San Dalmazzo e valli

Giovedì 18 novembre alle ore 21 è convocato il congresso di sezione A.N.P.I. Borgo San Dalmazzo e valli presso la sede dell’associazione in piazza dell’Abbazia a Borgo San Dalmazzo.

Quattro i punti all'ordine del giorno: presentazione e votazione del Documento Nazionale ed eventuali documenti di interesse locale; la composizione del Comitato di Sezione; la elezione dei sindaci revisori; la presentazione ed elezione dei delegati al Congresso provinciale.

Alla conclusione del Congresso di Sezione dovranno essere votati i punti all’ordine del giorno. In base all’articolo 6 del regolamento si ricorda che “hanno diritto al voto gli iscritti ed i delegati che risultano iscritti all’ A.N.P.I. al 31 dicembre 2020”.

“La partecipazione al congresso è importante per ribadire il significato politico della Resistenza e per rendere viva la Costituzione che i nostri padri ci hanno lasciato in custodia”, dichiara la presidente di sezione Maddalena Forneris.

In applicazione alle norme vigenti per il contrasto al covid 19 sarà obbligatoria la presentazione del green pass e l'uso della mascherina. Verrà fatto il controllo all’ingresso.