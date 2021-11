Tornano i "treni della neve" gratuiti tra Limone e Tenda: sei corse al mattino e sei al pomeriggio

Tornano i treni della neve, gratuiti. Da Tenda a Limone e da Limone a Tenda, a partire dal prossimo 12 dicembre.

Una notizia che si attendeva e di cui mancavano solo i dettagli: sei corse al mattino e sei al pomeriggio, andata e ritorno. Prima corsa da Limone a Tenda alle 7, con arrivo alle 7.30. Ottima anche per i lavoratori transfrontalieri.

L'ultima corsa parte da Tenda alle 18.30 e arriva a Limone alle 19.

Questi gli orari:

Limone 7:00 – Tende 7:30

Tende 8:00 – Limone 8:30

Limone 8:50 – Tende 9:20

Tende 9:40 – Limone 10:10

Limone 10:38 – Tende 11:08

Tende 11:20 – Limone 11:50

Limone 14:20 – Tende 14:50

Tende 15:10 – Limone 15:46

Limone 16:00 – Tende 16:30

Tende 16:50 – Limone 17:20

Limone 17:40 – Tende 18:10

Tende 18:30 - Limone 19:00

I treni della neve sono frutto di un accordo tra Regione Piemonte e Trenitalia e sono una risposta alla mancanza di collegamento stradale tra Italia e Francia via Tenda, a causa del dissesto provocato dalla tempesta Alex nell'ottobre del 2020, che ha creato una voragine sul lato francese, proprio all'uscita del tunnel, voragine per superare la quale verrà realizzato un ponte.

Nel frattempo il collegamento sarà via ferrovia. Esistono già due coppie di treni al giorno, considerati insufficienti ma per ora mai potenziati. Se non nel periodo invernale, per consentire ai liguri e ai francesi di raggiungere le piste di Limone Piemonte. Mai come quest'anno, proprio per la mancanza del collegamento stradale, i treni saranno provvidenziali per consentire di raggiungere gli impianti della Riserva Bianca.