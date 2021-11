Tutto pronto per "Una Notte ad Andonno"

Sabato 20 Novembre 2021 si terrà nella frazione di Andonno del Comune di Valdieri la manifestazione "Una Notte ad Andonno".

L'inizio della manifestazione avverrà alle ore 18 con la celebrazione della Santa Messa in Chiesa dove in tale occasione verranno festeggiati gli anniversari di matrimonio 2020-2021; a seguire alle ore 20:00 Grande Polentata con servizio BAR in Piazza S. Eusebio a cura della Pro Loco di Andonno.

Dalle ore 20:30 nelle strade della Frazione saranno presenti Bancarelle dell'artigianato e creatività Natalizie; sarà possibile visitare il Paese e il Museo Etnografico Tabàs con una visita Guida, per scoprire tutti gli angoli caratteristici.

"Vorrei ringraziare - ha dichiarato il neo-sindaco di Valdieri, Guido Giordana - l'Unità Pastorale Valle Gesso, il Gruppo Culturale Tabàs, il Gruppo Anziani, il Circolo ACLI Proandonno, l'Associazione M.a.N.I.A. e il personale comunale, per aver dimostrato come INSIEME si possono organizzare grandi cose."

“Vi invitiamo numerosi - hanno proseguito il Vicesindaco Sharon Giraudo e l'Assessore Davide Audisio – a partecipare a questo evento, simbolo di ripartenza e di tornata normalità per la nostra comunità."