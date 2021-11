Una passeggiata nella campagna murellese, sulle tracce dell’aeroporto

Domenica 21 novembre, l’amministrazione comunale di Murello con la locale pro loco l’ANPI e il Centro di Turismo Escursionistico (C.T.E.) di Savigliano, propongono una facile escursione a piedi (circa 8 km) in luoghi dove la campagna ha mantenuto i suoi caratteri “rurali”, su strade secondarie in gran parte sterrate, alla scoperta della grande azione partigiana del 2 dicembre 1943, con l’attacco all’aeroporto di Murello.

L’appuntamento è in piazza Capitano Occello a Murello, con partenza dell’escursione alle ore 9 e 30.

Per i saviglianesi, che intendono radunare le auto e/o condividere il viaggio, ritrovo presso il parcheggio davanti all’ex ristorante La Prateria/ Rinaldi Park Hotel, vicino al ponte per Monasterolo, a Savigliano e partenza per Murello alle ore 9.

Al rientro i partecipanti potranno gustare, a offerta libera, polenta e salciccia preparati dalla Pro-loco di Murello.

La partecipazione alla passeggiata è aperta a tutti e gratuita, e sarà condotta e raccontata da una guida d’eccezione, il Sindaco di Murello insieme a esponenti dell’ANPI di Racconigi e a un accompagnatore naturalistico.

Durante la giornata a Murello si svolge la storica Fiera di Santa Caterina, con il tradizionale mercato per tutte le vie del paese e una serie di eventi (info ulteriori sul sito del comune di Murello) come la “Passeggiata a sei zampe”, mostre di modellismo e trattori d’epoca e sarà possibile cimentarsi nella guida con macchine a pedali!

Per informazioni e prenotazioni: 340 9009991 Giovanni Badino

C.T.E. di Savigliano – Rete dei Comuni del Buon Cammino.