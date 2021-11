Delitto Nada Cella, nuovi audio anonimi: "Quando dice che spacca la testa in due..." [AUDIO]

Un nuovo audio di una conversazione telefonica anonima è stato diffuso dalla squadra mobile di Genova nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Nada Cella, la giovane segretaria trovata morta a Chiavari nel 1996, nello studio professionale dove lavorava.

Come noto la Procura di Genova ha recentemente riaperto il caso, indagando per omicidio la 53enne di Boves Annalucia Cecere. Indagati anche l'ex datore di lavoro della vittima, il commercialista Marco Soracco, e l'anziana madre Teresa Bucchioni, per false dichiarazioni al pubblico ministero.

“Si conoscono, signora, è che stanno tutte zitte, perché eravamo in diverse. Io non faccio nomi perché c’eravamo in diverse, io non so perché le altre non parlano, ma eravamo in cinque”.