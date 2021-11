Trascina la vicina di casa in tribunale: “Il cane abbaia tutto il giorno a tutte le ore. Una volta ho dormito in cantina per non sentirlo. Sono esasperata”

“Sono esasperata. Non volevo arrivare ad una denuncia ma il cane della mia vicina abbaia sempre, in continuazione. È una situazione invivibile. Non ho provveduto ad informare la diretta interessata perché non è mai presente a casa. Io per lavoro faccio i turni, ho bisogno di riposare. Per non sentire i latrati del cane, una volta, sono andata a dormire in cantina. Ancora ad oggi è così”.

Si è aperto con queste dichiarazioni il procedimento penale in corso al Tribunale di Cuneo che vede coinvolte due donne, vicine di casa, residenti a Centallo.

Secondo quanto riferito in aula, l'abbaiare senza sosta del cane dell’imputata, avrebbe arrecato un vero e proprio disturbo alla quiete, costringendo così la vicina di casa, parte civile, a sporgere denuncia nei confronti della padrona dell’animale.

L’imputata, difesa dall’avvocato Ferruccio Calamari, deve ora rispondere di disturbo alla quieta pubblica. I presunti episodi portati all’attenzione fanno riferimento al 2020, a partire da maggio fino settembre. Secondo quanto riferito dalla parte civile, assistita dal legale Monica Anfossi, il cane veniva lasciato troppo tempo da solo.

In aula, hanno sfilato altri vicini di casa. Alcuni hanno confermato una “situazione che va avanti da oltre due anni. Il cane abbaia sempre”. Qualcun altro, invece, ha riferito che ad oggi le condizioni sono nettamente migliorate: “Sono andato due volte dalla padrona a chiederle di farlo smettere. La risposta è stata che è un cane vivace e che avrebbero fatto qualcosa. I suoi latrati un po’ mi disturbavano. In quel periodo era abbastanza insostenibile la cosa. Ho avuto un cane per molti anni, è nella sua natura abbaiare. È capitato però che lo facesse per tutta la mattina. Di pomeriggio non riuscivo a dormire. Adesso però non è più così”.

Il 2 febbraio si ascolteranno le testimonianze di altri residenti e l’imputata darà la sua versione.