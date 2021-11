Alto commissariato ONU: incertezza per la libertà di informazione in Ucraina

È stato recentemente pubblicata la relazione periodica sul rispetto dei diritti umani in Ucraina da parte dell’OHCHR, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite che si interessa della protezione e della promozione dei principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. La situazione che racconta per l’Ucraina presenta dei problemi a riguardo della libertà di stampa e di informazione. Viene infatti denunciato il trattamento riservato al deputato Taras Kozak, a cui hanno applicato sanzioni individuali e hanno chiuso tre televisioni: 112 Ukraine, ZIK e NewsOne. Sanzioni individuali anche per il fondatore e caporedattore del sito di notizie Strana, Igor Guzhva, che già risiede all’estero avendo ottenuto asilo politico in Austria. Come riportato dal sito Strumenti Politici , vi sono anche stati attacchi contro giornalisti nell’ambito dell’attività professionale, ad esempio l’aggressione a un giornalista del media online Bukvy. Poi l’IMI (Institute of Mass Information) ha emesso un report denominato “Barometro della libertà di parola”, in cui ha rilevato altri casi di aggressioni fisiche, censura e ostruzionismo. Un esempio eclatante è stato il tentativo di impedire la messa in onda di “Offshore 95”, documentario di inchiesta sugli affari del presidente Volodymyr Zelensky nei paradisi fiscali. Con lo scandalo internazionale dei Pandora Papers, sono saltate fuori notizie sul patrimonio estero di Zelensky che oscurano la sua immagine di paladino della lotta alla corruzione. Il quotidiano britannico The Guardian ha chiesto chiarimenti ma non ha ricevuto alcun commento dallo staff presidenziale.