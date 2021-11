La Fondazione CRC lancia "Famiglia e Welfare": 700mila euro a sostegno di famigli e cittadini fragili

Famiglia e Welfare è la nuova iniziativa promossa dalla Fondazione CRC – in collaborazione con Fondazione San Martino, Caritas Diocesane, Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali della provincia di Cuneo e Associazione “Ali Spiegate” di Bra – che mette a disposizione 700 mila euro per offrire un sostegno economico a fondo perduto a chi si trova in documentate condizioni di fragilità socio-lavorativa per le conseguenze della pandemia da Covid-19.



Famiglia e Welfare si rivolge a cittadini residenti in provincia di Cuneo la cui condizione economica si è modificata per la riduzione o l’interruzione delle attività lavorative a causa dell’emergenza Covid-19, a quelli che non hanno potuto accedere a misure economiche – nazionali, regionali e locali – promosse per far fronte alla crisi o che, nonostante il sostegno ricevuto, non sono in grado di far fronte autonomamente alle spese per il sostentamento famigliare o per la gestione dell’attività lavorativa, anche autonoma.



I beneficiari in possesso dei requisiti potranno essere inseriti in un percorso di monitoraggio e verifica. Due sono le tipologie di sostegno previste:

- Alleanza 2.0 prevede contributi a fondo perduto per la copertura delle spese per l’abitazione e la gestione famigliare a seguito dell’aggravarsi di condizioni personali e lavorative causate dall’emergenza sanitaria.

- Alleanza Locazione prevede contributi a fondo perduto ai locatori che applicano una temporanea riduzione del canone di locazione per immobili ad uso abitativo a famiglie in difficoltà causa emergenza sanitaria. La copertura prevista ammonta al 50% della riduzione applicata, fino a un massimo di un anno per un importo massimo complessivo di 1.200 euro per singola locazione.



“Questa iniziativa nasce dalla constatazione che l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 continua ancora oggi a generare notevoli problemi socio-economici a cittadini, famiglie, piccole imprese, lavoratori autonomi e piccoli professionisti della nostra provincia” dichiara Davide Merlino, Consigliere di Amministrazione della Fondazione CRC. “Famiglia e Welfare nasce proprio con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno e si realizza grazie all’ampia collaborazione degli enti che ogni giorno lavorano su questi temi e che hanno accolto l’invito della Fondazione CRC”.



“Grazie alla sensibilità e al sostegno economico della Fondazione CRC è stato possibile avviare nuovamente questa iniziativa che ha già avuto, con successo, una sua prima realizzazione conclusasi nella primavera 2021. Le Caritas diocesane, i Servizi Socio Assistenziali e la Fondazione San Martino hanno concordato di proseguire nell’unire risorse, esperienze e professionalità a sostegno delle persone e famiglie che, causa ell’emergenza Covid, sono ancora in difficoltà nel gestire l’ordinaria vita familiare e lavorativa. Saranno valutate le diverse situazioni di fragilità verificandone lo stato di bisogno, in modo che l’aiuto offerto da questa iniziativa contribuisca a sollevare dalla crisi famiglie, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi. La Fondazione CRC mette così in campo un ulteriore prezioso strumento per affrontare il notevole disagio sociale ed economico provocato dall’emergenza Covid anche nella nostra provincia” affermano i partner del progetto.



Chi è interessato a fare domanda può contattare il numero telefonico 3534312210 (il martedì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 15 alle 18) o rivolgersi direttamente alle Commissioni locali ai riferimenti disponibili sulla pagina web www.fondazionecrc.it/famigliaewelfare.



Nelle scorse settimane sono state realizzate brochure e cartoline, che illustrano i dettagli dell’iniziativa e sono in corso di distribuzione nei punti sensibili in cui è possibile intercettare i potenziali beneficiari del progetto.



Per aiutare a far conoscere l’iniziativa è stato inoltre realizzato un breve video esplicativo, disponibile all’indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=S36k4e9FD68.